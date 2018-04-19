Quaresma, "Seninle olmak için her şeyi yaparım" demişti; Yusuf Örüncü hayatını kaybetti

Beşiktaşlı futbolcu Quaresma'nın hayranı, kemik kanserine yakalanan 14 yaşındaki Yusuf Örüncü, yaşamını yitirdi.

14 yaşındaki Yusuf Örüncü'ye 1 yıl önce kemik kanseri teşhisi konmuştu. Sıkı bir Beşiktaşlı olan Örüncü rahatsızlığı nedeniyle maçları televizyondan da takip edemiyordu.

En büyük hayali Quaresma ile görüşmek olan genç Beşiktaşlı'nın bu isteğine TRT Spor aracı olmuştu. Örüncü'nün annesi de Portekizli oyuncudan destek beklediklerini vurgulamıştı.

Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma, bu isteğe kulak verip, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Seninle olmak için her şeyi yaparım dostum güçlü ol" ifadelerini kullanmıştı.

TRT Spor muhabiri Fırat Günayer'in aktardığı bilgiye göre; Osmanlıspor maçı öncesi, Ankara’da Quaresma’yla buluşturma planları yapılan Yusuf Örüncü, hayalini gerçekleştiremeden hayata gözlerini yumdu.