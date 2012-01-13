Quaresma Portekiz'de saldırıya uğradı!

T24 - Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma’nın, dün gece 00:40 sularında Lizbon’da silahlı kişiler tarafından soyguna uğradığı bildirildi. Saati, yüzüğü ve küpeleri gasp edilen Portekizli yıldızın, 44 bin Euro zarara uğradığı öğrenildi.





Olayın ardından bir Portekiz televizyonuna telefonla bağlanan Quaresma yaşananları anlatarak sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.



Sakatlığı nedeniyle Portekiz’de bulunan Ricardo Quaresma, dün gece büyük bir şok yaşadı.



Valencia’da forma giyen vatandaşı Miguel’le birlikte Lizbon’da gece dışarı çıkan Quaresma'nın, saat 00:40 sularında silahlı ve maskeli 3 kişi tarafından yolu kesildi. Audi R8 marka aracını durduran kişilerin silahlarını Quaresma’ya yönelttikleri, yıldız futbolcuyu ölümle tehdit ettikleri ve futbolcunun üzerindeki 8 bin 500 Euro ile birlikte, pırlanta küpe, saat, yüzüğü alarak kaçtıkları belirtildi.



44 bin Euro’luk kayba uğrayan Quaresma ve Miguel’in arabalarının ise bırakıldığı, soyguncuların yaya olarak olay yerinden uzaklaştıkları öğrenildi.



Olayın ardından bir Portekiz televizyonuna telefonla bağlanan Quaresma yaşananları anlatarak sağlık durumunun iyi olduğunu uaçıkladı.



