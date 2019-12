-Quaresma: Kaptan olmak gurur verici İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 - Beşiktaşlı futbolcu Quaresma, siyah-beyazlı ekipte kaptan olmanın mutluluk verici olduğunu, ancak kaptanlığın sadece bandı takmakla olmadığını, zaten sorumluluklarının bilincinde olduğunu söyledi. Portekizli oyuncu, Lig Tv'de yayınlanan röportajında, kaptanlığın sıfat olarak kendisi için önemli olmadığını belirterek, ''Oynadığım diğer kulüplerde bu girişimde bulunmadım. Beşiktaş'ta son zamanlarda böyle bir şansı elde ediyorum. Büyük mutluluk ve gurur verici bir olay. Kaptanlık, bandı takmak değildir. O sorumluluk zaten benim omuzlarımda. Bunun bilincindeyim'' dedi. Takımın savunmasına fazla katkı yapmadığı yönündeki eleştirilere yanıt veren siyah-beyazlı oyuncu, ''Ben sahaya çıktığımda en iyisini yapmaya çalışıyorum. Genç olsaydım, futbol yaşantımın ilk dönemlerinde bulunsaydım bu şekilde eleştiriler olabilirdi. Geri dönmemem konusunda kritik yapılabilirdi. Şu an 27 yaşındayım. Sahaya çıktığımda elimden geleni yapıyorum'' diye konuştu. -UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedef- UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonki hedefleri konusunda açıklamalarda bulunan Quaresma, final için mücadele edeceklerini dile getirdi. Finale gitmek için çalıştıklarını vurgulayan yıldız oyuncu, ''Çalışmalarımız bu yönde. Geçen gün söylediğim gibi iyi isimlere sahip olabiliriz, ancak maçlar kağıt üstünde kazanılmıyor. Sahada kazanmak zorundayız. Sahada istek ve arzumuzu sergileyip hedeflere ulaşmak istiyoruz'' dedi. -Türkiye'de beğendiği oyuncular- Quaresma, Türkiye'de beğendiği oyuncuların geçen sezon olduğu gibi Alex ve Atletico Madrid'e giden Arda Turan olduğunu söyledi. Bu sezon Galatasaray'a transfer olan Melo'yu da beğendiği futbolcular arasında sıralayan tecrübeli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Melo'yu İtalya'dan tanıyorum. İyi oyuncu. Beşiktaş'ta da çok değerli oyuncular var. Süper Lig'in her geçen sezon daha iyiye gitmesi, iyi oyuncuların katılması kalitenin artmasını sağlıyor. Ne kadar iyi oyuncularla oynarsak lig o kadar değer kazanır. Kaliteli ve iyi futbolcular motivasyona artı katkı sağlıyor. Zevk alma kaynağı oluyor.'' İspanya, İngiltere ve İtalya'nın Avrupa'nın en üst ligleri olduğuna işaret eden Quaresma, Türkiye'yi tanıdıkça, Türk ve yabancı oyuncuların kalitesinin artmasıyla kendisinin de ligden heyecan duyduğunu dile getirdi. -''Guti ile aram süper''- Takımın bir diğer yıldız oyuncusu Guti ile sorun yaşadığı yönündeki spekülasyonlar konusunda açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı futbolcu, ''Guti ile hiçbir sorunum yok. Aramız çok iyi. Hem saha dışında hem saha içinde süper anlaşıyoruz. Takım için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Herkesin ayrı bir hayatı var. Böyle dedikoduların nereden çıktığını bilmiyorum. Aksine aramız çok iyi'' diye konuştu. -''Türk halkının misafirperverliği hoşuma gidiyor''- Yıldız futbolcu, Türk halkının misafirperverliğinin hoşuna gittiğini belirtti. Türkiye'de en çok neyden etkilendiği yönündeki soruyu yanıtlayan Quaresma, ''Soyumun kökeni Roman. Türk halkının sıcaklığı ve misafirperverliği her geçen gün daha da hoşuma gidiyor. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Beni en çok etkileyen bu sanırım'' dedi.