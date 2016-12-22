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Spor

"Quaresma ile anlaştık"

Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak, 2+1 yıllık sözleşme imzalayacaklarını söyledi

22 Aralık 2016 18:10

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Ocak ayında transferlerin yüzde 80'ini şimdiden tamamladıklarını açıklarken, Quaresma'yla anlaştıklarını dile getirdi. 

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, sporx internet sitesine transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı. 

Ryan Babel'le 2.5 yıllık sözleşme imzalayan ve oyuncuyu 24 Aralık Cumartesi günü İstanbul'a getirecek olan Beşiktaş'a, bir transfer müjdesi de Albayrak'tan geldi.

Albayrak, Ocak ayında yapılacak transferlerin yüzde 80'ini tamamladıklarını söylerken, "Taraftarlarımız rahat olsun. İnce eleyip sık dokuyoruz. Taraftara, Quaresma konusunda yeni yıl müjdesi olarak verebiliriz.

Quaresma ile yılbaşı dönüşü 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı düşünüyoruz. Kendisi ve menajeri ile sürdürdüğümüz görüşmeler sonunda prensipte anlaştık" dedi.

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