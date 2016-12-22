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Spor

Ryan Babel'in geliş günü belli oldu

İspanya'dan ayrılan Ryan Babel'in cumartesi günü İstanbul'da olacağı açıklandı

22 Aralık 2016 17:55

Beşiktaş'ın 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in geleceği tarih netleşti. 30 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Babel cumartesi günü İstanbul'a gelecek.

Dün akşam Deportivo formasıyla Real Betis maçına çıkan ve 1 gol atan Babel takım arkadaşları ve taraftarla vedalaşarak İspanya'dan ayrıldı.

Bugün Hollanda'ya ailesinin yanına giden Babel'in İstanbul'a geleceği tarih netleşti. Hollandalı futbolcu cumartesi günü İstanbul'a gelecek. Daha önce İspanya'da sağlık kontrolünden geçirilen Babel'in İstanbul'da da sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor.

Deportivo formasıyla bu sezon 12 maça çıkan Ryan Babel 5 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

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