Quaresma, Altay'a transfer oluyor iddiası

Barcelona, Inter, Chelsea ve Portekiz Milli Takımı’nın yanı sıra uzun yıllar Beşiktaş’ta oynayan, 2010’da UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2016 Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluk yaşayan Ricardo Quaresma’nın TFF 1. Lig’deki İzmir temsilcisi Altay’a transfer olacağı iddia edildi.

Hürriyet'in haberine göre; 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar’ı 1.5 milyon Euro'ya Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıkan Fransız temsilcisi Olympique Lyon’a satan siyah-beyazlıların çilek transfer olarak 36 yaşındaki kanat oyuncusunu 750 bin Euro yıllık ücret karşılığı ikna ettiği öne sürüldü.

Ülkesinde tatil yapıp sosyal medyada Portekiz, Brezilya veya Türkiye’de kariyerine devam edebileceği mesajını yazan dünyaca ünlü yıldızın uçak biletinin bile hazır olduğu ileri sürülürken, Altay kurmayları ve teknik heyet iddiaları yine yalanladı.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu ise Quaresma iddiaları konusunda sessizliğini koruyor.

Beşiktaş’ta forma giydiği dönemde Süper Lig’de 2 şampiyonluk yaşayan Quaresma, geçen sezonu Kasımpaşa’da geçirip serbest kalmıştı.

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