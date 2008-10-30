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Kültür-Sanat

Quantum of Solace’a 'kraliyet' galası

James Bond serisinin son filmi “Quantum of Solace”ın dünya prömiyerinde İngiltere Prensleri Harry ve William da salondaydı.

30 Ekim 2008 02:00

İşte Bond'un 22'nci macerasından görüntüler

007 James Bond, tarihin en uzun süreli film serisi. Serinin 22. filminin dünya prömiyeri de şanına yakışır biçimde oldu.

Galada oyuncular, yapımcı, yönetmen ve binlerce hayranın yanısıra İngiltere Prensleri Harry ve William da vardı.

Filmin galası prenslerin isteği üzerine aynı zamanda bir hayır organizasyonuna dönüştü ve toplanan paranın çeşitli hayır kurumlarına gönderilmesi kararlaştırıldı.

Salonun dışındaysa hayranlar heyecanla başrol oyuncusu Daniel Craig’in kırmızı halıda görünmesini bekledi.

Bir önceki film Casino Royal’in devamı “Quantum of Solace”de Daniel Craig’in canlandırdığı İngiliz ajan, bu kez ülkenin su kaynaklarına yönelik bir terör saldırısını önlemeye çalışıyor.

Film, Türkiye’de 14 Kasım’da vizyona girecek.

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