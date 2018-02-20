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Ekonomi

Qualcomm, çip üreticisi NXP'yi 44 milyar dolara alıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Şubat (DHA) – ABD’li çip üreticisi Qualcomm yatırımcı baskısına boyun eğerek, Hollandalı çip üreticisi NXP’ye sunduğu teklifini yükseltti ve 44 milyar dolara satın almak için anlaştı

20 Şubat 2018 21:41

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Şubat (DHA) – ABD’li çip üreticisi Qualcomm yatırımcı baskısına boyun eğerek, Hollandalı çip üreticisi NXP’ye sunduğu teklifini yükseltti ve 44 milyar dolara satın almak için anlaştı.

Financial Times’da yer alan habere göre, Qualcomm’un bu hamlesi sektör uzmanlarınca Singapur merkezli Broadcom’un şirketi satın almak için yaptığı 146 milyar dolarlık teklife karşı bir savunma olarak değerlendiriliyor. ABD’li çip üreticisinin bu hamlesi, aylardır ABD’li rakibini satın almak için görüşmeler sürdüren Broadcom’un planlarını da karmaşıklaştırıyor.

Qualcomm aralarında Elliot Management hedge fonunun da olduğu hissedarların aylar süren baskısının ardından NXP’ye Ekim 2016’da yaptığı teklifini hisse başına yüzde 16’lık bir artışla 110 dolardan 127.5 dolara yükseltti. Öte yandan Qualcomm’un şirketin yüzde 80’ini değil 70’ini satın alacağı belirtildi. Yatırımcıların karar vermesi için son tarih ise 5 Mart olarak belirlendi.

Qualcomm CEO’su Steve Mollenkopf anlaşmanın tamamlanması için çok çaba sarfettiklerini belirterek tek bir onayın kaldığını söyledi. Anlaşma Çinli otoritelerden de onay almak zorunda.

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