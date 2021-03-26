Qua Granite’in halka arzı 5 - 6 Nisan’a ertelendi

Qua Granite’in daha önce "31 Mart - 1 Nisan 2021" olarak açıklanan halka arzı "5- 6 Nisan" tarihlerine ertelendi. Şirketten yapılan açıklamada, "Borsa Başkanlığı, şirketin daha önce 31 Mart-1 Nisan 2021 olarak belirlenen halka arz tarihini, diğer halka arzlarla talep tarihlerinin çakışmaması için 5 – 6 Nisan 2021 olarak revize etti" denildi.

Qua Granite’in halka arzı 5 - 6 Nisan tarihlerinde 16.46 TL fiyatla Borsada Satış yöntemi ile İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilecek; halka arz sonrasında şirketin yüzde 20’si BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamada, "Ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda Talep Toplama yerine Borsa’da Satış yöntemi uygulanacak. Böylece, talepler herkese sırayla birer birer karşılanabilecek ve Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit dağıtım yapılacak" denildi ve eklendi:

"Halka arzda Qua Granit’in sermayesi 105 milyon TL’den 15 milyon TL artışla 120 milyon TL’ye çıkarılacak. Halka arzda ayrıca 9 milyon adet pay da ortak satışı yöntemiyle satışa sunulacak.

"Toplamda 24 milyon adet payın 16,46 TL fiyatla ihracında halka arz büyüklüğü 395 milyon TL olurken, yaklaşık 247 milyon TL’si şirkete aktarılacak kaynağın önemli bir kısmı hali hazırda devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanında kullanılacak."

Açıklamaya göre, üretimini Aydın, Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ve 232.965 metrekare açık, 79.630 metrekare kapalı alana sahip fabrikasında sürdüren Qua Granite, “çok çeşitlilik” kuralıyla oluşturulan ürün portföyü ile 60’ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyor.

Aynı zamanda, Türkiye’nin yedi bölgesine yayılmış bayi ağıyla güçlü bir dağıtım kanalına sahip olan Qua Granite, artan talep ihtiyacını karşılamak için 2020 yılında başladığı yıllık 22.5 milyon metrekare kapasiteli üç yeni üretim hattının yatırımını ise 2021 ve 2022 yıllarında kademeli olarak tamamlamayı planlıyor.