QNB, uluslararası ödemelerde ripple teknolojisini kullanacak; pilot uygulama Türkiye'de hayata geçecek

QNB, uluslararası ödemelerde Ripple teknolojisini kullanacağını açıkladı. Pilot uygulama ise Türkiye'de QNB Finansbank tarafından hayata geçirilecek.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın en büyük finans kuruluşların biri olan Qatar National Bank (QNB), uluslararası ödemelerde blok zincir şirketi Ripple'ın teknolojisini kullanacağını duyurdu.

Dünya'nın aktardığına göre QNB'den yapılan açıklamada, Ripple’ın blockchain teknolojisine dayalı bir havale platformu başlatmak için anlaşma imzaladığı belirtildi.

Ripple'ın küresel finansal ağ teknolojisi RippleNet'in ilk kez Türkiye'de QNB Finansbank tarafından kullanılacağı ifade edildi.

QNB'nin anlaşmayla sınır ödemesi ödemeleri iyileştirmeyi ve havale hizmeti geliştirmeyi planladığı kaydedildi.

QNB Bireysel Bankacılık Grubu Genel Müdürü Heba Al Tamimi, Ripple ile yapılan anlaşmanın QNB’nin müşterilerine en iyi ürünleri sunmak için attığı yenilikçi bir adım olduğunu belirtti.