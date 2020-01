QNB Finansbank'tan dokuz ayda 1.23 milyar lira kâr

İstanbul, 26 Ekim (DHA) – QNB Finansbank, yılın üçüncü çeyreğinde ait finansal tablolarını kamuya açıkladı. Açıklanan tablolara göre, 2017’nin ilk üç çeyreğinde toplam aktiflerini 119 milyar 987 milyon TL’ye yükselten QNB Finansbank’ın dokuz aylık net dönem kârı 1 milyar 233 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bankanın, 2016 yılının sonuna kıyasla toplam kredileri yüzde 26 artışla 79 milyar liraya, müşteri mevduatı ise yüzde 21 artışla 63 milyar liraya ulaştı.

Tabloda, 2017 yılının ilk dokuz aylık döneminde net faiz gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 4 milyar 158 milyon liraya, net ücret ve komisyon gelirleri ise yüzde 25 artışla 1 milyar 247 milyon liraya yükseldiği duyurulurdu. Banka toplam özkaynaklarını bir önceki yılsonuna göre yüzde 15 artışla 11 milyar 667 milyon liraya yükseltirken, 30 Eylül tarihi itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 15.56 olarak gerçekleşti.

Bankanın 2017 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu; “QNB Finansbank olarak ekonominin tüm sektörlerini ve iş hayatındaki tüm katmanları desteklemeye devam ediyoruz. European Bank for Reconstruction and Development’ın (EBRD-Avrupa Kalkınma Bankası) kadın girişimcilere destek programı Women in Business kapsamında, kadınların sahibi veya yöneticisi olduğu işletmelere kullandırmak üzere 55 milyon ABD doları kredi sağladık. EBRD’nin 300 milyon euroluk Kadın Girişimcilik Programı altında aldığı ilk krediyi en hızlı kullandıran ve ikinci kredi dilimine hak kazanan tek Türk bankası olduk. Toplam kadın girişimcilik kaynağımız, bu yeni dilimle 100 milyon euroya ulaştı. Bugün 30. yaşını kutlayan bankamız Türkiye’de ve dünyada hatta bankanın kendi yapısında dahi birçok değişiklik yaşamasına rağmen özünü kaybetmeden kendi kültürel değerlerine bağlı kalarak yoluna devam ediyor” dedi.