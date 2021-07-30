QNB Finansbank'tan ilk 6 ayda 1.4 milyar dolar net kâr

QNB Finansbank'ın net dönem karı bu yılın ilk altı aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 1 milyar 410 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank'ın (Q.P.S.C.) Türkiye’deki iştiraki QNB Finansbank, 2021 ilk yarı yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 30 Haziran 2021 itibarıyla, QNB Finansbank’ın toplam aktifleri 2020 yıl sonuna kıyasla yüzde 14 artarak 258 milyar 997 milyon TL’ye ulaşırken, aynı dönemde net krediler yüzde 13 artarak 157 milyar 415 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 20 artarak 150 milyar 915 milyon TL’ye çıktı. 2021 yılının ilk altı aylık döneminde, bankanın net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla1 milyar 410 milyon TL olarak gerçekleşti.

Reel sektöre desteğini artırarak sürdüren QNB Finansbank, 2021 yılının ikinci çeyreğinde de istikrarlı büyümesini devam ettirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, önceliklerinin çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumak, reel sektörü ve ekonomik büyümeyi desteklemek olduğunu kaydetti.