QNB Finansbank, 750 milyon dolar yurtdışı kaynak sağladı

İstanbul, 14 Aralık (DHA) - QNB Finansbank, Mizuho Bank Ltd. koordinatörlüğünde 14 ülkeden toplam 27 uluslararası bankanın katılımı ile 750 milyon dolarlık sendikasyon kredisi imzaladı.

QNB Finansbank, sendikasyon kredisi ile eş zamanlı sağlanan iki yıl vadeli 50 milyon euro tutarındaki kredinin de dahil edilmesiyle toplam 450.5 milyon euro ve 239 milyon dolar tutarına ulaşan kaynak ile, Aralık 2018’de vadesi dolan sendikasyon kredisinin tamamını yeniledi.

Sağlanan kredinin maliyeti, yılın ikinci yarısındaki banka sendikasyon kredileri maliyetlerine paralel olarak toplam Libor + yüzde 2.75 ve Euribor + yüzde 2.65 olarak gerçekleşti.

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, Türkiye’deki bankacılık sektörünün güçlü yapısı sayesinde uluslararası finansman sürecinin 2018’in ikinci yarısında da başarılı geçtiğinin belirtti.

Güzeloğlu, “Bu uluslararası finans kuruluşlarının Türk bankacılık sektörü ve QNB Finansbank’a duyduğu güvenin göstergesidir” dedi. (Fotoğraflı)