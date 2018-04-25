QNB Finans Yatırım/Kanlı: Dolar kısa vadede düşer ama bu enflasyonla yıl sonuna yine 4.20 ve üzerini görebiliriz

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Nisan (DHA) - QNB Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı Merkez Bankası’nın faiz kararının olumlu olduğunu, piyasa beklentilerinin de üzerinde olduğunu fakat önümüzdeki aylarda enflasyon bu seviyede devam ettikçe liradaki değer kaybının devam edeceğini vurgulayarak, “4.00 düzeylerine çekilen hatta 4.00 düzeyinin de altına inen bir liranın ardından yıl sonunu yine 4.20’lerde hatta daha da yüksek düzeylerde kapatabiliriz” dedi.

“Merkez piyasalara bir mesaj vermiş oldu” diyen QNB Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı, Para Politikası Kurulu’nun faiz kararının etkileri üzerine şu değerlendirmeleri yaptı.

“Merkez Bankası bu kararıyla aslında piyasalara ve yurtdışına şunu dedi: Bundan sonra bir süre bana ‘Merkez Bankası hamle yapamaz’, ya da ‘yapsa da gecikir’ ya da ‘yapsa da yetersiz yapar’ şeklinde gelmeyin demiş oldu.

“Lirada ekstradan bir Merkez Bankası kaynaklı zayıflığın önüne geçmek için alınmış bir karar oldu.

“Dolar/lirada 4.20’ye götüren şey neydi? Enflasyon yüksek, işler kötüye gidiyor, piyasalar Merkez Bankası’nın nasıl bir karar vereceğini bilmiyor. Bu belirsizlik kurları yükseltmişti.

“Merkez piyasanın tepkisiyle net bir mesaj vermesi gerektiğine kani oldu.

“Piyasa beklentisi sıfır ile 100 paz puan arasında dağılmıştı. Ama medyan/ortalama beklenti 50 baz puandı. Karar bu beklentinin de üzerinde geldi.

“Gelişmekte olan ülke kurları yangın yerine dönmüş durumda. Bu kararın ardından neden lira olumlu tepkisini uzun süre devam ettiremeyecek diye sorulacaktır. Bunun yanıtı bizim de küresel dalgaya kapılmış olmamız.

“Önümüzdeki günlerde bu faiz artışı, kur tarafını ve uzun vadeli faiz tarafını sakinleştirecek miktarda olacaktır diye düşünüyorum.

“Hem Merkez Bankası’nın kredibilitesi açısından hem de net bir mesaj vererek faiz artırabileceğini göstermesi açısından iyi oldu diye düşünüyorum.

“Lakin, bir hayatın gerçekleri var, bir de kısa vadeli dinamikler var.

“Önümüzdeki bir ay ne olur? Gelişmekte olan ülkelerdeki bu gerginliğin uzun soluklu olmasını beklemiyorum.

“Liranın 4.00 düzeylerine gerilediğini hatta 4.00 düzeyinin de altına gerilediğini görebiliriz.

“Ama bir de hayatın gerçekleri var ki, o da liranın uzun bir süredir değer kaybetme eğiliminde olduğu. Gerilim birikiyor. Kurlar yükseliyor. Merkez Bankası bir hamle yapıyor. Lira rahatlıyor. Bu bir döngü aslında. Hep aynı Hollywood filmini izlersin ama yine de izlersin ya, bu da böyle bir döngü.

“Önümüzdeki aylarda istikrar da olsa, enflasyon bu seviyede oldukça, lira değer kaybetmeye devam edecektir.” (Fotoğraflı)

