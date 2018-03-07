QNB Finans Yatırım / Kanlı: Trump tehlikeli sularda yüzmeye başladı

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Mart (DHA) - QNB Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı, \"(ABD Başkanı Donald) Trump tehlikeli bir suda yüzmeye başladı. Kapitalizmin temel prensiplerine aykırı hareket ediyor. Bundan en çok ABD ekonomisi etkilenecektir\" dedi.

DHA\'ya, ABD Başkanı Donald Trump’ın baş ekonomik danışmanı Gary Cohn’un istifasına ilişkin gelişmeleri değerlendiren Burak Kanlı, “Trump’ın şimdiye kadarki hamleleri siyasiydi. Fakat şimdi son söylemleriyle Trump tehlikeli bir suda yüzmeye başladı. Kapitalizmin temel prensiplerine aykırı hareket ediyor. Bundan en çok ABD ekonomisi etkilenecektir. NAFTA serbest ticaret anlaşmasındaki müzakere süreci küresel ticaret savaşı endişelerinin seyrinde belirleyici olacak” dedi.

Kanlı, süreçten en çok ABD ekonomisinin etkileneceğini, gerilimin tırmanması halinde ABD ekonomisinin büyümesinden yüzde 1.0 düşebileceğini ve enflasyonun yüzde 1.0 artabileceği ihtimalinin olduğuna işaret ederek şu değerlendirmeleri yaptı:

\"Trump dünyanın birçok yerinde yükselişte olan birçok popüler liderden biri. Obamacare’deki değişiklik, vergi reformunu yasalaştırması, Kudüs kararı, Meksikalılara yönelik söylemleri, bunların hepsi seçim vaatleriydi ve kendi seçmen tabanıyla uyumlu söylemler.

\"Fakat Trump şimdi tehlikeli bir suda yüzmeye başladı. Kapitalizmin özü, herkesin iyi yaptığı şeyi yapması ve üretim modüllerini ve malları en verimli şekilde biraraya getirerek değerlendirmek.

\"Trump ‘ben bunu ortadan kaldırabilirim’ diyor. Eğer böyle bir şey olursa ve ticaret savaşları fiilen derinleşirse ABD büyümesinden yüzde 1 silin ve ABD enflasyonuna 1 puanı ekleyin. Süreçten en çok ABD ekonomisi etkilenir.

\"Tüm bunlara karşın ben bu atışmaların bir küresel ticaret savaşına dönüşmesini beklemiyorum. Trump için NAFTA süreci önemli. Orada pazarlığa oturup ona göre bir karar vermek istiyor. NAFTA süreci daha belirleyici olacak. Trump’ın NAFTA’da bariz hoşnutsuzlukları var ve talepleri olacak.

\"Trump’ın danışmanlarının istifasına alıştık. Belki göreve geldiğinden beri etrafındaki isimlerden 20’nci istifa haberi bu. Piyasalar için bir soru işareti yaratacaktır ama etkisinin ‘küresel ticaret savaşı geri dönüyor’ noktasına dönüş olacağını sanmıyorum.

\"Bu durum daha çok ABD piyasalarını etkileyecektir. Birkaç üründe Trump gerçekten gümrük vergiisi getirebilir ama genele yayılmayacaktır.\"