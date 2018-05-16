QNB Finans Yatırım / Kanlı: Merkez 100 baz puan artırır ama bu kurları sakinleştirmeye yetmez

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Mayıs (DHA) – QNB Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı, Merkez Bankası’nın 100 baz puan faiz artırmasını beklediğini, fakat kurları sakinleştirmek için en az 150 ila 200 baz puan faiz artırımının daha doğru olacağını söyledi. DHA’ya yaptığı değerlendirmede, lirada hızlı bir değerlenme rallisi bekleyenlerin de yanıldığına işaret eden Kanlı, “150 baz puan bir faiz artırımında liranın 4.25 dolaylarında dengelenebileceğini düşünüyorum” dedi.

Belirsizlik faiz artışının etkisini azalttı

Bugüne kadar gelinen süreçte 100 baz puan artırışının kurlardaki artışı kesmeye yeterli olacağını düşündüğünü, sonrasında seçimin arkasından bir faiz artırımı daha yapılmasını beklediğini belirten Kanlı, “Fakat Merkez Bankası’nın seçim sonrası daha da fazla önlem mi alacağı veya iyice güvercinleştiği bir yol mu izleyeceği belirsizliği, faiz artışının etkisini azalttı” dedi.

Kanlı ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmede şunları söyledi:

“Bence Merkez Bankası 100 baz puan faiz artırıma gidecek”

“Fakat bunun lirayı gerçekten destekleyebilecek ölçüde olduğunu düşünmüyorum. En az 150 baz puan artırarak yabancı yatırımcı için cazibe yaratılabilir.

“Yıl sonuna enflasyonun yüzde 11 civarında geleceğini düşünsek, bunun üzerine dört puan da reel faiz işleyecektir. Sıcak parayı çekebilmek için bu ve tekrar çekici hale gelebilmek için 150 baz puanlık bir faiz artışı gerekeceğini düşünüyorum.

“Yatırımcı lirada ralli beklemesin, çünkü aslında şu anda olan liranın üzerinde uzun bir süredir biriken gerilimin bir anda boşalması aynı zamanda.

“150 ya da 200 baz puan bir faiz artırımı ile liranın 4.25’lerde dengeleneceğini düşünüyorum.

“4.0 düzeylerine doğru hareket beklemiyorum. Küresel piyasalardaki gelişmelere de bağlı olarak 4.25’de dengelenir.

“Merkez Bankası bugün kur hareketlerini izleyip yarına kadar beklemeyi tercih edebilir. Ama istedikleri etkiyi görmezlerse olağanüstü toplanarak bugün faiz artırımı yapabilir diye düşünüyorum.” (Fotoğraflı)