Qarabağlı taraftarlardan 'şeffaf dosyalı' koreografi

Azerbaycan Ligi ekiplerinden Qarabağ taraftarları, takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynadığı maçta 'şeffaf dosyalı kağıtlar' ile koreografi yaptı.

Qarabağlı taraftarların bu koreografisi, sosyal medyada Şampiyonlar Ligi'nin çarşamba gecesiyle ilgili en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan karşılaşmada Dino Ndlovu'nun ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle Qarabağ 10 kişi kalırken; karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

C Grubu'nda mücadele eden Qarabağ; 7 puanlı Chelsea, 5 puanlı Roma ve 2 puanlı Atletico Madrid'in ardında tek puanla son sırada yer aldı.