Qantas'ın 'Süper Ay' manzaralı "hiçbir yere gitmeyen" uçuşunun biletleri rekor sürede satıldı

T24 Dış Haberler

Avustralya'da Qantas Havayolları'nın yolcuları havada bir süre gezdirip kalktıkları yere geri götüren uçuşunun biletler, "rekor sürede" satıldı. Uçaktakiler mayıs ayının sonunda görülecek 'Süper Ay'ı ve Ay tutulmasını havadan izleyebilecek.

Havayolu şirketi, ellerindeki biletlerin satışa çıkarıldıktan sonra 2.5 dakikada tükendiğini ifade etti.

Ekonomi sınıfı biletleri 306 dolar, business sınıfı biletleri ise bin 160 dolara satışa çıkarıldı.

Biletler bittikten sonra bir bekleme listesi açılsa da yoğun talep nedeniyle bu liste de kapatıldı.

Qantas, 'Süper Ay'ın izlenebileceği en iyi rotayı belirlemek için gökbilimci Dr. Vanessa Moss ile çalıştıklarını bildirdi. Moss, 26 Mayıs'ta yolcuları bilgilendirmek için uçakta olacak.