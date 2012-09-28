Q7 için son karar verildi

Başkan Fikret Orman'ın yarın Portekizli futbolcuyla bir araya gelip, sözleşmenin feshedilmesi üzerine görüşeceği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi durumu belirsizliğini koruyan Quaresma ile vedalaşma kararı aldı.

Yaşanan maddi sıkıntılar yüzünden Portekizli yıldızdan indirim isteyen ancak bu isteğine karşılık bulamayan Beşiktaş yönetiminin yarın yapılacak toplantıda Quaresma'yla karşılıklı olarak anlaşacağı bildirildi.

Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon 750 bin euro alan Quaresma'nın sözleşmesi 2013 mayısında sona eriyordu.

Siyah-beyazlı yönetimin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Quaresma'nın alacaklarını vereceği ve sözleşmenin karşılıklı olarak fesh edileceği öğrenildi.

Aybaba sert çıktı

Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Samet Aybaba'dan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen oyuncularına sert uyarı geldi.

Samet Aybaba, takımın tüm gençleriyle bir toplantı yaparak bir konuşma yaptığı ve "Hangi takımda oynadığınızı, hangi formayı giydiğinizi bilmiyorsunuz. Genç olabilirsiniz, tecrübesiz olabilirsiniz ama bu formayı giyince sonuna kadar mücadele etmek zorundasınız. Bunu yapmazsanız Beşiktaş'ta kalamazsınız hatta futbol hayatınızda başarısız olursunuz. Büyük bir kulübün formasını giydiğinizi asla unutmayın" dediği öğrenildi.

Beşiktaş teknik direktörü Samet Aybaba'nın Sivasspor karşısına, Gaziantepspor maçında mücadele eden onbiri çıkaracağı ve kanat oyuncularına özel antrenmanlar yaptırdığı bildirildi.