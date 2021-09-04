"QAnon Şamanı", kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etti

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6 Ocak 2021 tarihinde Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol'e zorla giren Donald Trump yanlısı protestoculardan biri olan ve "QAnon Şamanı" olarak tanınan Jacob Chansley, kendisine yöneltilen "resmi bir sürecin işlemesini önleme" suçlamasını kabul etti.

Kongre saldırısı sırasında Kapitol'e boynuzlu bir kask ve kürklerle giren Chansley, saldırının akıllara kazınan birçok fotoğrafında yer alıyordu.

6 Ocak'tan kısa süre sonra gözaltına alınan ve o tarihten bu yana tutuklu yargılanan Chansley'e şizofreni, bipolar bozukluk, depresyon ve anksiyete tanıları konulmuştu.

Biden'ın başkanlığını resmileştirecek sürecin durdurulmasını hedefleyen saldırıyla ilgili olarak şu ana kadar 600'den fazla insan gözlatına alındı.