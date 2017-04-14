Pyongyang'dan ABD'ye uyarı: Nükleer saldırıyla karşılık vermeye hazırız

Kuzey Kore, bölgede bir uçak gemisi bulunan ABD'yi uyararak, herhangi bir provokasyona "nükleer saldırıyla cevap vermeye hazır olduklarını" açıkladı.

Bu uyarı, büyük bir askeri geçit törenine sahne olan Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim Il-sung'un 105. doğum günü etkinlikleri kapsamında dile getirildi.

Geçit töreninde ilk kez sahnelenen silahlar arasında denizaltıdan fırtlatılan kıtalararası balistik bir füze de yer aldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan sonra ülkenin en yüksek rütbeli ismi olduğu düşünülen Choe Ryong-hae, törende yaptığı açıklamada, "Topyekün bir savaşa karşı topyekün yanıt vermeye hazırız" dedi.

Kuzey Kore'nin en önemli müttefiki konumundaki Pekin'den Cuma günü gelen açıklamayla yaşanan gerilimin "her an çatışmaya dönüşebileceği" uyarısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Eğer bir savaş çıkarsa bunun kazananı olmaz" dedi.

Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilim, Pyongyang yönetiminin "6'ncı nükleer denemeyi" planladığı yönündeki haberler sonrası artmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer programı için "icabına bakılacak" demiş, ülkesinin bir uçak gemisini bölgeye göndermişti.

Nisan ayının 15'i Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim Il-sung'un doğum günü. On bu ismin verilmesinin nedeni ise "Il sung"un Korece "güneşi idrak etmek" anlamına gelmesi.

Ülke 20. yüzyılın ilk yarısında Japonya işgali altındayken bir gerilla olarak savaşan Kim Il-sung, İkinci Dünya Savaşı sonrası ülke ikiye bölündüğünde Sovyetler Birliği'nin desteğiyle Kuzey'in başına geçti.

Ölümünün üzerinden 23 yıl geçmesine karşın da ülkede resmi olarak, "ebedi başkan" olarak görülüyor.

Öyleki Kuzey Kore'nin "kendine yeterlilik" doktrini onun ismiyle, "Kimilsungizm" anılıyor.

Kuzey Kore, tam anlamıyla, dünyanın geri kalanıyla aynı yılda değil. Ülke bu yıl "Juche 106"yı yaşıyor. Çünkü Kim Il sung'un doğum günü "Juche 1." Olarak kabul ediliyor. Juche kelimesi de Korece, "kendine yeterlilik" anlamına geliyor.

Ülke kültürünü yakından tanıyan uzmanlar, Kuzey Kore'nin, dünyanın geri kalan otokrat rejimlerinden "lidere bakış" konusunda ayrıldığı görüşünü dile getiriyor. Kuzey Koreliler'e göre Kim Il sung bir "tanrı".

Başkent Pyongyang'daki Kore Devrim Müzesi önünde duran heykeline bir mabed gibi saygı gösteriliyor.