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"Broşür krizi"nin üzerine Kuzey Kore'nin Kore ortak irtibat bürosu binasını havaya uçurmasının ardından Pyongyang-Seul hattında gerilim tırmanıyor.

Pyongyang, Güney Kore'nin kendi topraklarına hükûmet karşıtı broşürler göndermesini önleyemediği gerekçesiyle sınır yakınlarına asker yığınağı yapacağını duyurdu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kardeşi ve halefi olarak görülü Kim Yo-jong, bir kez daha Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i hedef aldı. Yo-jong, iki Kore arasıdaki geçmiş anlaşmaların başarısız olduğunu çünkü Moon'un "boğazına ABD yanlısı dalkavukluktan bir urgan taktığını" söyledi.

Sınırın kuzeyinde bulunan iki askeri tesiste faaliyetler Pyongyang ve Seul arasında imzalana anlaşmalar sonucunda durdurulmuştu. Kuzey Kore Halk Ordusu Genelkurmay Sözcüsü, dün yaptığı açıklamada iki tesisin de tekrar açılacağını ve burada her türlü "askeri tatbikatın yapılacağını" ifade etti.

Sözcü, ayni zamanda sınır bölgesine nöbetçi kuleleri dikip, güneye propaganda broşürleri göndereceklerini ifade etti.

Broşür krizi

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim üzerine Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için "ana vatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler" diyerek "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Diğer yandan, Kim Yo Jong, ordunun, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini belirterek Seul yönetimini askeri harekat ile tehdit etmişti.