PYD: Yeterli gücümüz var, PKK'ya ihtiyacımız yok



PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD'nin silahlı gücü YPG'nin sözcüsü Redur Xelil, kendilerini savunmak için 45 bin militanlarının bulunduğunu, PKK ve PJAK'ın silahlı güçlerine ihtiyaç duymadıklarını söyledi.

Ferit Aslan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre Almanya 'da yayımlanan 'Junge Welt' gazetesine konuşan PYD'nin (Demokratik Birlik Partisi) silahlı gücü YPG'nin sözcüsü Redur Xelil, kendi kendilerini savunmak için yeteri kadar militanlarının bulunduğunu söyledi.

PKK'lıların savaşmak için Suriye 'ye geldiği yönündeki iddiaları da reddeden Xelil, silahlı güçlerini 45 günlük bir eğitimden geçirdiklerini ve PKK ile PJAK'nın silahlı güçlerine ihtiyaç duymadıklarını belirtti.

Kendi topraklarını korumak için mücadele ettiklerini ve Esad rejimi ile ilişkilerinin olmadığını kaydeden Redur Xalil, 45 bin militanlarının olduğunu iddia etti.

Militanların arasında Arap, Asuri ve Türkmenlerin de yer aldığını belirten Xelil, silahlı güçlerinin yüzde 35'inin bunlardan oluştuğunu anlattı.

Yaşlı kadınlar silahlı nöbet tutuyor

PYD'nin silahlı gücü olan YPG ile El Nusra grupları arasında çatışmalar Rojava diye adlandırılan Suriye'nin Kürt bölgelerinde devam ederken, bazı Kürt yerleşim birimlerinde yaşı ilerlemiş kadınların bile silah kuşanıp nöbet tuttukları belirtildi.