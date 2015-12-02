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Dünya

PYD, Sosyalist Enternasyonale üye oldu

CHP'li Oran: PYD'yi Suriye'de PKK'nın uzantısı olarak görüp üyeliğine sürekli karşı çıktık"

02 Aralık 2015 15:13

Türkiye tarafından “PKK’nın Suriye Kolu” olarak nitelediği ve terör örgütü ilan ettiği Demokratik Birlik Partisi (PYD), Sosyalist Enternasyonal'e kabul edildi. Sosyalist Enternasyonal'in Başkan Yardımcısı CHP'li Umut Oran, üyeliğe karşı çıktığını açıkladı.

CNN Türk’ün haberine göre Sosyalist Enternasyonal (SE) Başkan Yardımcısı Umut Oran, CHP'nin her zemindeki karşı görüşlerine rağmen, PYD'nin Enternasyonal'e alt statü üyesi olarak oy hakkı olmaksızın ve özel koşulla kabul edildiğini bildirdi. Oran, yazılı açıklamasında, sol partilerin üyesi olduğu uluslararası bir organizasyon olan SE'ye, sürekli üyelik başvuruları yapıldığını belirtti.

Suriye'den de PYD'nin, iki yıldır SE'ye üye olmak için beklediğini aktaran Oran, "Bu süre boyunca CHP olarak bizler PYD'nin PKK terör örgütü ile ilişkili olduğuna dair Türkiye'deki geniş kaygı ve algı, Türk hükümetinin PYD'yi Suriye'de PKK'nın uzantısı olarak görüp sözlü olarak atıfta bulunması nedeniyle üyeliğine sürekli karşı çıktık" değerlendirmesini yaptı.

 

“PYD silahlı terör örgütü değil”

 

Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, "PYD’nin silahlı örgüt olmadığını HDP gibi siyasi bir parti olduğunu" söylemişti

20 Kasım’da Hürriyet’ten Verda Özer’e konuşan Siniroğlu’nun açıklaması şöyle:

“YPG ve PYD’yi ayırmak lazım. YPG eşittir PKK. PKK da bizim ve ABD’nin terör listesinde. PYD ise bir parti. Bizdeki HDP gibi. YPG onun silahlı kolu. PYD’nin elinde ise silah yok.”

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