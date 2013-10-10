PYD lideri Salih Müslim'in oğlu çatışmada öldürüldü

Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) lideri Salih Müslim'in oğlu Şervan Müslim, Tel Ebyad ilçesindeki çatışmalarda hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şervan Müslim, Irak Şam İslam Devleti örgütü (IŞİD) ile PYD'ye bağlı, Halk Savunma Birlikleri (YPG) arasında Tel Ebyad ilçesinde çıkan çatışmalarda öldürüldü.

Salih Müslim'in en küçük oğlu olan Şervan Müslim, Koban'da, annesinin de katıldığı cenaze merasiminin ardından defnedildi.

PYD lideri Müslim'in iki oğlu ile bir kızının YPG saflarında savaştığı bilgisi daha önce basında yer almıştı. Salih Müslim’in iki oğlu Şervan ve Amed Müslim, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Rasulayn’da (Serekani) PYD’nin silahlı güçleri olan YPG saflarında El Nusracılarla çatıştıyordu.