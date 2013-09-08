PYD Eşbaşkanı Salih Müslim: Ankara'da büro açabiliriz

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, Türkiye ziyaretinde Milli İstihbarat Teşkilatı ile değil, Dışişleri Bakanlığı ile karşılıklı saygı temelinde görüştüğünü de ifade ederek, Türkiye ile karşılıklı taleplerinin örtüştüğünü, ilişkilere bağlı olarak Ankara'da büro açabileceklerini belirtti. Müslim ayrıca ABD'den de davet aldığını ve kısa sürede ülkeye gideceğini söyledi.



Ferit Aslan'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, Avrupa'da yayınlanan Sterk TV'de canlı yayına katılan PYD Eşbaşkanı Müslim, Türkiye'ye hiç bir zaman düşman gözüyle bakmadıklarını ve zarar vermediklerini belirterek şöyle konuştu:



"Türkiye tarafından geç anlaşıldık. Biz her zaman diyalogtan yanaydık, Türkiye ziyaretleri ile bunu gerçekleştirdik. Hem Türkiye'nin bizimle ilgili, hem de bizim Türkiye ile ilgili kuşkularımız vardı. Bunlar hep yanlış anlaşılmaktan kaynaklanıyordu. Bir dostluk bağının kurulmasını istiyoruz. Bu biraz zaman ister. Dışişleri Bakanlığı ile karşılıklı saygı temelinde görüşüyoruz. MİT ile görüşme yok, Dışişleri yetkilileri ile görüşüyoruz. Türkiye'nin bizimle ilişkileri iyi olduğunda bütün Kürtlerin sempatisini kazanacaktır. Çünkü bütün Kürtlerin gözleri Rojava'dadır."





'Daha yolun başındayız, görüşmeler düzene girecektir'





Türkiye ile karşılıklı taleplerinin örtüştüğünü, ilişkilere bağlı olarak Ankara'da büro açabileceklerini belirten ve bunu gündeme getirebileceklerini söyleyen Müslim, "Daha yolun başındayız, görüşmeler düzene girecektir. Biz bir devlet olmadığımız için Türkiye'den Dışişlerinden bir Rojava daveti yapamıyoruz" dedi. Müslim, Türkiye ile görüşmelerinin sürmesi halinde, ileride İmralı adasında Abdullah Öcalan ile görüşmek için bir talepte de bulunabileceğini söyledi.





ABD’ye gidecek



Suriye konusunda şimdiye kadar Türkiye, İran, Rusya ile görüşmeler yaptıklarını ve ABD'den de davet aldığını kaydeden PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, kısa sürede bu ülkeye gideceğini söyledi.



Müslim, daha önce yaptığı açıklamada, El Kaide bağlantılı El Nusra grupları ile çatışmalarına rağmen ABD'nin kendilerini kabul etmediğini belirterek, "Biz ABD'nin düşmanları ile savaşıyoruz, ABD bize bir vize bile vermiyor" demişti.