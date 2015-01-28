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PYD: IŞİD'in döşediği mayınlar temizlendikten sonra halkımız dönebilir

'Silahlı güçlerimiz köylere yöneldi. Köylerde halen DEAŞ çeteleri var'

28 Ocak 2015 12:38

Kobani’de bulunan PYD Eş Başkanı Asya Abdullah, "Kobani’nin özgürleşmesinin ardından sıranın köylerdeki DEAŞ üyelerinin püskürtülmesine geldiğini" söyledi. Yapılan son hamle ile Kobani’nin tamamen özgürlüğü kavuştuğunu dile getiren Abdullah, “Silahlı güçlerimiz köylere yöneldi. Köylerde halen DEAŞ çeteleri var. Bunlara yönelikte kapsamlı bir harekat planlıyoruz. Kobani’nin özgürleştirilmesi halkımıza büyük bir moral oldu. Herkes bugünü bekliyordu. DEAŞ kenti terk ederken çok sayıda mayın döşemiş. Şimdi arkadaşlarımız bunu temizlemek için çaba gösteriyoruz. Sıra mayınları temizlemeye geldi” dedi.

 

'Savaştan çıkmış bir kent'

 

Star gazetesine konuşan Abdullah, Kobani’nin yeniden inşaası için herkesin destek olması gerektiğini dile getirerek, “ Öncelikle savaştan çıkmış bir kentin inşası gerekiyor. Yapılacak olan çalışmaların ardından halkın tekrar geri dönmesi sağlanacak. Şehir şu an tamamen yıkılmış durumda. Yeni projeler ile Kobani’nin yeniden inşası gerekiyor. Devletlerin bu konudaki desteği geciktirilmemeli. Çünkü halkımız çadırlarda yaşıyor. Onların bir an önce evlerine dönmesini sağlamalıyız. Geri dönen halkın ihtiyaçlarının karşılanması içinde çalışmalarımıza başladık” dedi.

Kobani’nin köylerinde halen Deaş üyelerinin bulunduğunu dile getiren Abdullah, silahlı güçlerin şimdi köylerin özgürleşmesi için harekat yaptığını söyledi. Abdullah, “Kobani’de yapılan hamlenin aynısı bu kez köyler için yapılacak. Kobani’de yazılan tarih bu kez köylerde yazılacak” dedi. Kobani’nin yeniden inşası için Türkiye’nin de desteğini istediklerini dile getiren Abdullah, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

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