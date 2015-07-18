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Dünya

PYD: IŞİD kimyasal silahla saldırdı

YPG sözcüsü Redur Helil: Kimyasal silahtan etkilenen Kürtler ivedilikle hastaneye kaldırıldı

18 Temmuz 2015 20:59

PYD'nin askeri kanadı YPG ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin iddiasına göre IŞİD, 28 Haziran’da Suriye’nin Haseke ve Tel Barak kentlerine el yapımı kimyasal bombayla saldırdı. YPG sözcüsü Redur Helil yaptığı açıklamada, Kimyasal silahtan etkilenen Kürt militanların ivedilikle hastaneye kaldırılması sebebiyle ölen olmadığını aktararak, "IŞİD Kürtlere karşı ilk kez kimyasal silah kullandı" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, PYD'nin askeri kanadı YPG ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin iddiasına göre IŞİD, 28 Haziran’da Suriye’nin Haseke ve Tel Barak kentlerine el yapımı kimyasal bombayla saldırdı.

YPG sözcüsü Redur Helil Reuters’a yaptığı açıklamada, kimyasal silahın türünün tespit edilemediğini açıkladı. Kimyasal silahtan etkilenen Kürt militanların ivedilikle hastaneye kaldırılması sebebiyle ölen olmadığını belirten Helil, IŞİD’in Kürtlere karşı ilk kez kimyasal silah kullandığını ekledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi  de IŞİD’in iki kentte kimyasal saldırı düzenlediğine dair bulgular edindiğini açıklarken, 12 militanın kimyasal gazdan etkilendiği ifade edildi. 

 

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