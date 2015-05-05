PYD ilk kez Cenevre’ye katılıyor

Birleşmiş Milletlerin (BM) Özel Suriye Temsilcisi Steffan de Mistura’nın çağrısıyla Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin temsilcileri ve muhalifler bir araya gelecek. İsviçre’nin Cenevre kentinde başlayacak olan görüşmelerin 5-6 hafta sürmesi bekleniyor. Görüşmelere BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ile İran ve Suudi Arabistan da davet edildi.

Bir önceki görüşmelere çağrılmayan Rojava yönetimini elinde bulunduran PYD ise ilk kez Cenevre görüşmelerine katılacak.

AFP’ye konuşan BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın müzakerelere fazla tarafı çağırdığı kaydedilerek davetliler arasında Suriye Devleti temsilcileri, Suriye Muhalif Koalisyonu (SMDK), sivil toplum temsilcileri, bölgesel ve uluslararası tarafların yer aldığını vurguladı.

BM Suriye Özel Temsilcis rapor sunacak

Evrensel'de yayımlanan habere göre, BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, geçen hafta BM’de gazetecilere yaptığı açıklamada, tarafların aynı masa etrafında bir araya gelmeyeceğini ve bunun ‘Cenevre-3’ olmayacağını vurgulamış, birebir müzakerelerin ardından bir sonraki aşama için BM Genel Sekreterinin karar vereceğini söylemişti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İran’ın davet edilmesi konusunda, İran’ın bölgede önemli bir ülke ve Suriye konusunda etkili taraflardan biri olduğunu kaydetmişti.

BM Temsilcisi Mistura bunun yeni bir görüşme süreci olmadığını, taraflarla ayrı ayrı yapılacak toplantılarla bir konsültasyon dönemi olduğunu kaydetti.

Cenevre’deki ilk konferans 30 Haziran 2012’de yapılmıştı. O dönem, Suriye krizini çözüme kavuşturmak için yapılan toplantıya, BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri İngiltere, ABD, Rusya, Çin ve Fransa’nın yanı sıra Türkiye, Irak, Kuveyt, Katar dışişleri bakanları ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ile BM Genel Sekreteri katılmış, Suriye’de tam yetkili geçiş hükümeti kurulmasını hedefleyen bir bildiri üzerine anlaşmışlardı.

Bildiride, Suriye’de artan ölümlerin, şiddet olayları ve insan hakları ihlallerinin en kısa sürede sona erdirilmesi uyarısı yapılmıştı.

22 Ocak 2014 yapılan Cenevre 2 konferansına ise Demokratik Birlik Partisi (PYD) davet edilmezken, ENKS bünyesindeki partiler konferansa SMDK nezdinde katılmıştı.

Suriye’de dört yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaş 220 binden fazla can alırken, 7.6 milyon kişiyi ise evinden yurdundan etti.

Kürtler iki heyetle katılıyor

Suriye krizinin çözümüne yönelik görüşmelerin yapılacağı Cenevre konferansına Kürtler iki farklı heyetle katılacak. Rûdaw’a konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Kürt Üyesi Fuad Eliko, Selah Derviş’le birlikte SMDK içindeki Kürtleri temsilen pazartesi günü başlayacak olan konferansa katılacaklarını söyledi. Fuad Eliko, Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) SMDK’yle olan anlaşmalarına da bağlı kalacaklarını ifade etti. ENKS–SMDK anlaşmasında Kürtlerin Suriye’nin temel unsurlarından olduğu, yapılacak anayasada da Kürtlere yer verilmesi gerektiği belirtiliyor. Yine anlaşmaya göre Suriye’de Kürt karşıtı siyasete son verilip ülkenin “Suriye Arap Cumhuriyeti” olan adının “Suriye Cumhuriyeti” olarak değiştirilmesi deklare ediliyor.

Müslim: Ambargo kırıldı

Cenevre müzkereleriyle ilgili olarak Özgür Gündem gazetesinden M. Ali Çelebi’nin sorularını yanıtlayan PYD Eşbaşkanı Salih Muslim, “Biz PYD olarak katılıyoruz. Kürt tarafı olarak PYD’yi çağırdılar. Sinem Mihemed, Abdulselam Mustafa katılacak bir de ben katılacağım” dedi.

Yıllar tüketildikten sonra Kürtlere gelen davetin anlamını sorduğumdaysa Muslim “Bunlar ön görüşmelerdir. Yani Cenevre-3 için hazırlık yapılacak. Bu, Cenevre-3’te bulunacağız anlamına geliyor. Kürtlere ambargo kırılmıştır. Cenevre-3 yapılacaksa Sünni Araplar, Alevi-Nusayri Araplar, Kürtler, Süryaniler, Ermeniler, Çerkesler, Filistinliler, yani herkesin katılımı ön şartsız sağlanmalı. Yoksa heba edilen ve yüzbinlerce canın gittiği 4 yıla yeni acılar eklenir" yanıtını verdi.