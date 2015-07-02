PYD Eşbaşkanı Salih Müslim: Türkiye yanlış yönlendiriliyor, kaygılardan kurtulsun, oturup konuşalım

PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Tel Abyad’ın, YPG kontrolüne geçmesinin ardından Türkiye'nin Suriye'ye askeri müdahale planlarının gündemde yoğunlaşmasına ilişkin olarak, “Ankara’nın 4 yıldır yanlış yönlendiriliyor. Önemli olan bu yersiz kaygılardan kurtulmak. Bizi denemek istiyorlarsa oturalım, konuşalım. Baksınlar alınan kararı uygular mıyız uygulamaz mıyız? Evet PKK ile ilişkimiz var ama PKK’nın dışındaki tüm Kürt örgütleriyle de ilişkimiz var” dedi.

Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre, Salih Müslim’in mesajları şöyle:

Tel Abyad’a geri dönüşleri oradakiler ayarlıyor. Orada YPG var, bilmiyorum. PYD bir siyasi parti, detaylara karışmıyor. Karar YPG’nindir. Herkes geri dönebilir ama DAİŞ’çilere yardım etmiş olanlar haricinde. Ancak DAİŞ’çiler ve DAİŞ’e yardım eden hatta kana bulaşmış olanlar var. Onlar ilerde mahkemeler kurulduğunda onlar da dönebilir. Tel Abyad’da nasıl bir yönetim olacağını biz söyleyecek durumda değiliz. Siviller yerleşince kendileri oturup karar verirler. Bir meclisleri olur, bir belediyesi olur, artık ne varsa. Kendileri düzenlerler.

‘Yanlış yönlendirme’

Biz Türkiye ile temas kurmak için bekliyoruz. Şimdilik önemli olan bu yersiz kaygılardan kurtulmak. Sanırım bazıları yanlış yönlendiriyor. Onlar, “ABD Kürtlere şöyle yapıyor, böyle yapıyor” diyorlar. Biz kendi başımıza özgürüz. Amerikalılarla ilişkilerimiz sadece DAEŞ’e karşı. Yani onlar bizim yönetim şeklimize, kimlerle diyalog kuracağımıza müdahale etmiyorlar. Bu ortak sadece DAEŞ’e karşıdır. Oradaki Türkmenleri, Kürtleri, Arapları gerçekten korumak istiyorlarsa, onlar (Türkiye) da bir diyalog içinde olabilir. PYD siyasi bir partidir. YPG siyasi parti değildir. YPG’yi, PKK ile ilişkili- ideolojik diye beğenmeyebilirler. Halkın hepsi aynı ideolojide değil. O zaman Türkiye de oradaki halk yönetimiyle temas kursun. Şimdi Kobani’deki kanton yönetimi PKK’li. Hepsi PYD’li mi? Değildir.”

‘4 senedir yanlışlar’

Ankara’nın 4 senedir yanlış olduğunu anlamadınız mı? Bizim hiçbir zaman ne Esed’le bir ilişkimiz oldu, ne de olur. Bunlar bizi karalamak için söylenen laflardı, bahaneydi. Hepsi apaçık ortada. Davutoğlu’nun Haseke’de PYD’nin Esad rejimi ile buluştuğu iddiası saçmalık. Bu kadar da olmaz. Örgütle bu kadar çatıştık, bu kadar şehidimiz oldu. Hala da bu saçmalıklar.

PYD: Bağımsız bir devlet kurmayacağız

Türkiye’nin Suriye sınırında tampon bölge oluşturması ile ilgili tartışmalar devam ederken, Suriye’nin kuzeyinde Rojava bölgesinde yönetimi elinde bulunduran PYD, bağımsız bir devlet kurma niyetlerinin olmadığını belirtti. PYD, ABD ve Fransa’dan, Türkiye’nin Rojava ve Suriye’nin belli bir bölümüne yönelik muhtemel müdahalesine izin verilmemesini istedi.



