PYD Eş Başkanı Müslim: Devlet kurma niyetimiz yok

Suriye’nin Türkiye sınırındaki çatışmalar nedeniyle kamuoyunda gözlerin çevrildiği PYD (Demokratik Birlik Partisi) Eş Başkanı Salih Müslim, "PYD, Suriye’nin kuzeyinde devlet kuruyor" iddiasını reddetti.

BBC Türkçe’den Mahmut Hamsici'ye konuşan Müslim, ortada Türkiye’nin güvenlik açısından kaygılanacağı bir durum olmadığını belirtti ve çatışmalarda PYD’ye bağlı YPG (Halk Savunma Birlikleri) tarafından kontrol altına alınan sınır bölgesinde denetimin sivil yöneticilere devredildiğini söyledi.

BBC Türkçe'nin yayımladığı haber şöyle:

'Çatışılan gruplar Cihatçı'

PKK'ya yakın olduğu iddia edilen PYD'nin lideri Salih Müslim son çatışmaları değerlendirirken, bunların yeni olmadığını, daha önce de bu tür olaylar yaşandığını belirttikten sonra şu yorumu yaptı: “Bazı kişilerin araya girmesiyle anlaşma yapıldı, çatışmalar yatıştı. Ancak Cihat anlayışıyla hareket eden bu gruplar anlaşmaya uymadı. Bölgede karışıklık yarattılar. En son Serekaniye’de birisini kaçırdılar. Bizimkilerin araya girmesiyle onlar salındı ama kışkırtmalara devam ettiler. O yüzden YPG güçleri bunlara saldırdı ve sınır bölgesinde bütün halkı rahatsız eden bir grubu oradan çıkardı.”

'Türkiye'nin karışmasını istemiyoruz'

Müslim, YPG’yle çatışan İslamcı grupların Türkiye sınırından Suriye’ye geçiş yaptığını, Türkiye’den yardım alıyor olabileceklerini belirtti ve “Türkiye Selefi grupları desteklemesin” dedi.

Türk ordusu tarafından Suriye tarafına ateş açılmasını eleştiren Müslim, “Onlar da kendi vatandaşlarını korumak mecburiyetindeler ama havan toplarıyla ateş açılması hiç iyi bir şey değil. Biz Türkiye’nin aramızdaki meseleye karışmasını istemiyoruz. Kuzeyde onlar Kürtlerle bir anlaşmaya yönelmişler, bu iyi bir şeydir. Ama bıraksınlar Suriye’dekiler de kendi kendileriyle bir anlaşmaya varsınlar. Eğer karışmak istiyorlarsa kapılarını insani yardım için açsınlar.

'Ele geçirilen sınır kapısı normal bir sınır kapısı değil'

Müslim, ortada Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili kaygı duymasını gerektirecek bir durum olmadığını da belirtti: “Serekaniye’deki kapı mesela bir Akçakale’deki gibi normal bir geçiş kapısı değil. Bazı bayramlarda falan açılıyordu. YPG burayı almıştı. Bu kapılar bundan sonra sivil halk tarafından oluşturulan komitenin elinde olacaktır. Bu tür komitelerde sadece Kürtler değil, Araplar ve Hristiyanlar da bulunuyor.”

Türk ordusunun sınırda olası bir operasyon düzenleyeceğine inanmadığını söyleyen Müslim bu olasılıkla ilgili şu yorumu yaptı: “Bir saldırı isterse Kuzey’den isterse Güney’den gelsin halk mutlaka kendisini savunacaktır. Ama böyle bir durumun olmamasını temenni ediyoruz. Türk ordusuyla karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Burada birileri silah kulanmışsa, bu halkın kendi kendisini koruması içindir. Onların Türkiye’ye bir tepkisi yoktur.”

'Askeri dış müdahale Suriye'yi karıştırır'

Salih Müslim Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun çatışmaların gelen kurşun nedeniyle Ceylanpınar’da bir kişinin ölümünün ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni Suriye’yle ilgili harekete geçme çağrısında bulunmasını da şu sözlerle değerlendirdi: “Bundan kasıt dış müdahalenin yapılması ise bunu kimse istemiyor. Askeri dış müdahale Suriye’yi karıştırır. Ama bir arabuluculuk kastediliyorsa bu yönde çalışmalar var ve biz de bu çabanın içindeyiz.”

Suriye’den ayrılıp ayrı bir devlet kurma gibi bir niyetlerinin olmadığını belirten Müslim, PYD’nin savunduğu siyasi projenin demokratik özerklik olduğunu belirtti.

'Seçim fikri geçici bir yönetim için'

Müslim bununla birlikte önümüzdeki dönemde yapılması tartışılan seçimlerin iddia edildiği gibi doğrudan demokratik özerklik ilanıyla ilgili olmadığını belirtti: “Bölgede halk birçok yerde kendi denetimini kurmuş durumda. Şimdi bu denetimin halkın ihtiyaçları için bir çeşit örgütlenmeye gitmesi gerekiyor. Örneğin birçok yardımın organize edilmesi gerekiyor. Kış yaklaşıyor. Kızılay’la, Kızılhaç’la görüşülmesi gerekiyor. Batı Kürdistan’da halk adına konuşabilecek bazı kimselerin olması gerekiyor. Önümüzdeki üç ay içinde seçime gidilip bunlar belirlenebilir. Ama bu henüz kararlaştırılmadı, diğer gruplarla da konuşuluyor, önümüzdeki günlerde belirlenir. Bu geçici bir yönetim olur. Bu demokratik özerklik değil ama onun bir parçasıdır.”

Suriye yönetiminin seçimler karşısında bölgeye topyekun bir askeri harekata girişmesi olasığıyla ilgili soruyaysa Müslim şu cevabı verdi: “Suriye askerleri zaten saldırıyorlar. Ama öyle büyük bir saldırı durumunda halkımız kendisini savunacaktır. Ama böyle bir şey olmasını istemiyoruz.”