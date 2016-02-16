TSK, YPG mevzilerini yine vurdu

Kilis sınırında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin topçu bataryaları, bu sabah Suriye tarafındaki YPG bölgesinden açılan ateşe Fırtına obüsleri ile karşılık vermeye başladı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) yer alan habere göre, Suriye'nin Azez kentinin yakınındaki Minnig Havaalanı ve çevresini geçen hafta ele geçiren YPG, geçen cumartesi günü Türkiye tarafına ateş açınca, topçu atışlarıyla karşılık verdi. 3 gündür Türkiye'nin topçu birlikleri ile müdahale ettiği YPG bölgesinden bu sabah yine ateş açıldı. Bunun üzerine Kilis sınırındaki Akçabağlar Köyü yakınlarında konuşlu topçu birlikleri, saat 10.00 sıralarında Fırtına obüsleriyle YPG bölgesine top atışları yapmaya başladı.



Top atışlarının sesi Kilis kent merkezinden de duyulurken, sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.

