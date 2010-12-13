-PÜTÜRGE'DE EĞİTİME KAR MOLASI MALATYA (A.A) - 13.12.2010 - Malatya'nın Pütürge ilçesinde etkili olan kar yağışının elektrik hatlarında hasara yol açması üzerine nedeniyle ilçede ve bağlı köylerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime iki gün ara verildi. Kubbe Dağı mevkisinde elektrik hatlarında meydana gelen hasarın ardından Pütürge ilçesi ve ilçeye bağlı 72 köy karanlıkta kaldı. Pütürge Kaymakamı Fatih Çelikkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kubbe Dağında incelemelerde bulunduğunu, kar yağışının halen etkili olduğu bölgede TEDAŞ ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Kar yağışının yol açtığı elektrik kesintisi nedeniyle ilçe merkezinde ve köylerde üç günden beri elektrik olmadığına işaret eden Çelikkaya, ''Kar yağışının yol açtığı hasar nedeniyle üç günden beri ilçe ve köylere elektrik verilemiyor, ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar iki gün tatil edildi. Elektrik olmadığı için kaloriferlerin de çalışmayacağını göz önüne alarak böyle bir karar aldık'' dedi.