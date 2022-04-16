Pütürge ilçe binası silahlı saldırıya uğrayan DEVA Partisi’nden açıklama

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dün, Malatya'nın Pütürge ilçesinde bulunan parti binalarına silahlı saldırı yapıldığını açıkladı. DEVA Partisi’nden bugün açıklama geldi.

“Malatya Pütürge İlçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz” denilen açıklamada şöyle denildi:

“DEVA (Demokrasi ve Atılım) Partisi Malatya Pütürge İlçe binasına dün gece kimliği belirsiz kişilerce silahlı bir saldırı yapılmıştır. Saldırıcı sonucunda ilçe binamızın camları kırılmış, bazı demirbaş eşyaları zarar görmüştür. İlçe binamıza yapılan bu saldırıyı, demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak görüyor ve şiddetle kınıyoruz.

Güvenlik güçlerinden partimize ve demokrasiye yapılan bu saldırının faillerinin bir an önce ortaya çıkartılması ve adalete teslim edilmesini bekliyoruz.”