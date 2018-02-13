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Dünya

'Putin'le görüştüm' diyen Hollanda Dışişleri Bakanı, yalan söylediğini itiraf ederek istifa etti

Hollanda Dışişleri Bakanı Zijlstra, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Belarus, Ukrayna, Baltık ülkeleri ve Kazakistan'ın ‘büyük Rusya'nın' parçaları olduğunu söylediğini öne sürmüştü

13 Şubat 2018 23:59

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, 2006’da ‘Moskova dışındaki bir kır evinde’ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü konusunda yalan söylediğini itiraf ederek istifasını açıkladı. 

12 önce görüştüğü konusunda yalan söylediğini kabul ederek Rusya ziyaretine 1 gün kala istifa eden Zijlstra, milletvekillerine gözü yaşlı hitabında 'Kral'a istifasını vermekten başka seçenek görmediğini' dile getirdi. Zijlstra, ''Ben yanlış seçim yaptım, bunu yapmamalıydım. Hollanda üzerinde hiçbir şüphe gölgesi olmayan bir bakanı hak ediyor'' dedi.

'Putin büyük Rusya'nın parçaları dedi' yalanı

Zijlstra,  Putin’in 2006'daki görüşmede, Belarus, Ukrayna, Baltık ülkeleri ve Kazakistan’ın ‘büyük Rusya’nın’ parçaları olduğunu söylediğini öne sürmüştü.

Zijlstra, geçen hafta sonu De Volkskrant gazetesine verdiği bir röportajda, VVD'nin 2016 yılı kongresinde yaptığı konuşmada, Putin ile 2006 yılında bir toplantıda görüştüğüne yönelik ifadelerinin doğru olmadığını itiraf etmişti. Zijlstra, Putin'in toplantıda dile getirdiği "Büyük Rusya" ifadelerini orada bulunan bir başka kişiden duyduğunu belirtmişti.

Dışişleri Bakanlığı görevini dört ay yürüten Zijlstra, Putin'in sözlerinin daha etkili olmasını sağlamak için bu yola başvurduğunu ifade etmişti.

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