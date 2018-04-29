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BBC Türkçe

Putin'in üstsüz fotoğrafları sosyal medyada yeni bir trend yarattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üstsüz güneşlendiği fotoğrafları, sosyal medyada yeni bir akımın başlamasına yol açtı.

29 Nisan 2018 20:30

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üstsüz güneşlendiği fotoğrafları, sosyal medyada yeni bir trendin başlamasına yol açtı.

Akıllı telefon mesajlaşma uygulaması olan Telegram'ın CEO'su Pavel Durov, Instagram'dan paylaştığı mesajında #PutinShirtlessChallenge (#PutinÜstsüzMeydanokuması) etiketiyle insanların fotoğraflarını paylaşmasını istedi:

"Instagram hesabımda Putin'in üstsüz fotoğraflarının seviyesi ile başedebilmek için elimi biraz yükseltmek zorundaydım. Eğer Russanız, #PutinShirtlessChallenge'a katılın. Putin'den iki kural: Montaj yok, göz boyama yok. Yoksa alfa değilsiniz."

Devlet Başkanı Putin'in daha önce de paylaşılan üstsüz fotoğrafları bütün dünyanın ilgisini çekse de sosyal medyada bir kampanya konusu henüz olmamıştı.

Pavel Durov ise fotoğrafıyla sosyal medyada "çıtayı yükseğe çıkardığı" yorumlarına yol açarak bir günde 47 bin beğeni aldı.

Durov'un çok sayıda takipçisi fiziğine övgüler yağdırırken, "ideal bir erkek" olduğu yorumunda bulundu.

Dmitry Gudkov

Rusya'dan dünyanın başka yerlerine tatile giden çok sayıda erkek, Instagram'a yükledikleri fotoğraflarla akıma destek verdi.

Anastasia

Putin'in fotoğrafları Ağustos ayının başında devlet televizyonlarında yayımlandığından beri büyük ilgi görüyor.

Kimileri başkanlık için dördüncü defa aday olacak mı sorusunu tartışırken kimileri de fotoğrafların Kremlin'in ABD'ye "sert bir mesaj vermek" amacıyla kullanıldığını söylüyor.

Oluşturulan etiket sosyal medyada aynı zamanda çok sayıda esprili yorumun yapılmasına da neden oldu. Kimileri akıma kedisinin fotoğrafını paylaşarak katıldı.

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