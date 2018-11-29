Putin'in Suriye Özel Temsilcisi: Kürtlerin Suriye'deki çözüm sürecine katılmasından yanayız

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Kürtlerin Suriye'deki siyasi çözüm sürecine katılmasından yana olduklarını söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, 11. Astana görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenleyen Lavrentyev, Rusya'nın Kürtlerin siyasi sürece katılımına nasıl yaklaştığına dair soruya "Elbette biz, Suriye toplumundaki tüm grupların anayasa komitesi ile Suriye siyasi sisteminde reform çalışmalarının yapılacağı tüm mekanizmalarda yer almasından yanayız" dedi.

"Anlaşılır nedenler yüzünden..."

Kürtlerin Suriye nüfusunun yüzde 9-10'unu oluşturduğunu ve siyasi sürece katılma hakkı bulunduğunu belirten Lavrentyev, ülkenin kuzeydoğusunda ABD'nin kontrolündeki bölgede yer alan Kürtlerin henüz bu sürece dahil olmadığının altını çizdi.

Söz konusu bölgedeki Kürtlerin anayasa komitesi için aday gösterilmediğini ancak adaylar arasında diğer bölgelerde yaşayan çok sayıda Kürt'ün bulunduğunu da kaydeden Rus diplomat, "Dolayısıyla Kürtlerin siyasi süreçte ve anayasa komitesinde temsil edilmediği söylenemez ancak Suriye'nin kuzeydoğusu anlaşılır nedenler yüzünden şimdilik temsil edilmiyor" diye konuştu.

Özellikle Türkiye'nin PKK'nın nüfuzundan duyduğu rahatsızlığa dikkat çeken Lavrentyev, garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran'ın Kürtlerin katılımı konusunda önem verdiğini vurguladı.