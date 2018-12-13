Putin'in Stasi kimliği ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait bir Stasi (Doğu Almanya Devlet Güvenlik Bakanlığı) kimlik kartı Almanya arşivlerinde bulundu.

Üzerinde 1985'de verildiği yazan kimlik kartı, eskiden KGB ajanı olduğu bilinen Putin'e Stasi binalarına giriş imkanı veriyordu. Stasi Arşiv Bürosu ile görüşen CNN International'ın aktardığına göre kimlik kartı Doğu Almanya'da görev yapan bütün KGB ajanlarına Stasi binalarına girebilmeleri için veriliyordu. Büro ayrıca bu kimliğin Putin'in Stasi için çalıştığı anlamına gelmediğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Stasi kimlik kartının ortaya çıkışıyla ilgili, “SSCB zamanında KGB ve Stasi partner istihbarat servisleriydi. Bu nedenle, bu tür kimlik kartlarının verilmesi ihtimal dışı tutulamaz” diye konuştu.

Bild'de yer alan habere göre Putin 1985 ile 1990 arasında Doğu Almanya'nın Dresden kentinde görev yaptı.