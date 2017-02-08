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Dünya
Deutsche Welle

Putin'in siyasi rakibi Navalny'ye mahkumiyet

Rus muhalefetinin önde gelen temsilcilerinden Navalny yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu.

08 Şubat 2017 19:04

Rusya'nın muhalefet liderlerinden Aleksey Navalny yeniden yargılandığı Kirov'daki yolsuzluk davasında suçlu bulundu. Mahkeme heyeti Navalny'e verilecek ceza ile ilgili açıklama yapmadı.

Savcılık sanık hakkında beş yıl tecilli hapis cezası talep etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i en çok eleştiren karşıtlarından biri olan Aleksey Navalny, kamuya ait bir işletmeden 250 bin Euro değerinde inşaat kerestesi çalmakla suçlanmaktaydı. Avukatları mahkûmiyetinin onanması durumunda Navalny'nin 2018 yılındaki devlet başkanlığı seçiminde aday olma şansını kaybedebileceğini belirtti. 40 yaşındaki Navalny mahkûmiyet kararını temyiz edeceğini duyurdu.

Navalny 2013 yılında tecilli beş yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak Avrupa İnsan hakları Mahkemesi'nin yargılamanın adil olmadığı kararına varması üzerine Rusya Yüksek Mahkemesi davanın tekrarlanmasına hükmetmişti. Aleksey Navalny mahkeme kararının kesinleşmesi durumunda, sabıkalı sayılacağından 2018'de devlet başkanlığı seçimine katılamayacak. Katılabilmesi için hakkındaki hükmün geri alınması gerekiyor. Rusya Anayasası mahkûmların seçimlerde adaylığını koymasını yasaklıyor. Hukuk uzmanları tecilli mahkûmiyet cezasının seçim yasasıyla anayasa arasında çelişkili olduğunu belirtiyorlar.

Kremlin sözcüsü Navalny'nin, seçime katılmasını önlemek amacıyla yargılandığı şeklindeki iddiasının mesnetsiz olduğunu söyledi. Aleksey Navalny davayı kamuoyunda yankı toplamak ve seçim kampanyasına malzemeye hazırlamak amacıyla kullandığı gerekçesiyle eleştirilmekteydi. Şimdiye kadar açıklama yapmamış olmasına rağmen Vladimir Putin'in 2018 yılındaki seçime katılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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