Putin'in metresi Vogue'da

T24-Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in metresi olduğu iddia edilen Alina Kabayeva, Vogue dergisinin Rusya baskısında kapak oldu.



27 yaşındaki eski ritmik jimnastikçi ve Putin'in Birleşik Rusya Partisi'nden milletvekili olan Kabayeva 21 bin sterlinlik altın renkli bir elbiseyle dergi için poz verdi.



Daily Telegraph'ın haberine göre derginin yeni göreve başlayan editörü Viktorya Davidova'nın, Kabayeva'yı gelecek ayki sayıda kapak yapmasının tartışma yaratabilir ve ve Putin'i kızdırabilir.



Putin ve Kabayeva arasında ilişki yaşandığı iddiaları iki yıl önce bir Rus gazetesi gündeme getirmişti.



Putin iddiayı reddetmişti







Putin Kabayeva için, iki kız çocuğunun annesi Ludmilla'yı terk ettiği iddialarını sert bir şekilde reddetmişti.



Ancak daha sonra, bazı internet güncesi yazarları Kabayeva'nın Putin'den bir çocuk sahibi olduğunu iddia etmişti.



Daily Telegraph , Putin'in son yıllarda kamuoyu önünde eşi Ludmilla'yla nadiren birlikte görüldüğünü söylüyor.



Gazetenin haberinde ayrıca, Putin'in eski hostes Ludmilla'yla, Kabayeva'nın dünyaya geldiği yıl olan 1983'te evlendiği kaydediliyor.