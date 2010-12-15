T24 LogoT24 Logo
Magazin

Putin'in metresi Vogue'da

Vladimir Putin'in metresi olduğu iddia edilen Alina Kabayeva, Vogue dergisinin Rusya baskısında kapak oldu.

15 Aralık 2010 02:00

 T24-Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in metresi olduğu iddia edilen Alina Kabayeva, Vogue dergisinin Rusya baskısında kapak oldu.


27 yaşındaki eski ritmik jimnastikçi ve Putin'in Birleşik Rusya Partisi'nden milletvekili olan Kabayeva 21 bin sterlinlik altın renkli bir elbiseyle dergi için poz verdi.


Daily Telegraph'ın haberine göre derginin yeni göreve başlayan editörü Viktorya Davidova'nın, Kabayeva'yı gelecek ayki sayıda kapak yapmasının tartışma yaratabilir ve ve Putin'i kızdırabilir.


Putin ve Kabayeva arasında ilişki yaşandığı iddiaları iki yıl önce bir Rus gazetesi gündeme getirmişti.


Putin iddiayı reddetmişti



Putin Kabayeva için, iki kız çocuğunun annesi Ludmilla'yı terk ettiği iddialarını sert bir şekilde reddetmişti.


Ancak daha sonra, bazı internet güncesi yazarları Kabayeva'nın Putin'den bir çocuk sahibi olduğunu iddia etmişti.


Daily Telegraph , Putin'in son yıllarda kamuoyu önünde eşi Ludmilla'yla nadiren birlikte görüldüğünü söylüyor.


Gazetenin haberinde ayrıca, Putin'in eski hostes Ludmilla'yla, Kabayeva'nın dünyaya geldiği yıl olan 1983'te evlendiği kaydediliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24