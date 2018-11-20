Putin'in İstanbul ziyaretinin Rus basınına yansıması

Siyamend Kaçmaz / Moskova 20 Kasım (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in \"TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni\" için gerçekleştirdiği İstanbul ziyareti, Rus medyasında geniş yer aldı.

Rus basınında; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in törende yaptığı konuşmaya atfen, “Putin, Erdoğan’ın siyasi iradesi ve cesaretine dikkat çekti” benzeri başlıklar kullanılması dikkat çekti.

Rus basını TürkAkım projesinde deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle İstanbul\'da düzenlenen töreni şöyle gördü:

Rus haber ajansı Ria Novosti

“Türk Akımı üçüncü şahıslara karşı değil”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı projesinin deniz kısmının sona ermesine özel düzenlenen törene katılmak üzere Türkiye’ye ziyarette bulundu. Putin, bu projenin hiçbir ülkenin çıkarlarına karşı oluşturulmadığının altını çizdi.

Putin, “Bu tür projeler devletler arasındaki ilişkileri geliştirmeyi, ekonominin gelişmesi için istikrarlı koşullar sağlamayı ve bunun temelinde vatandaşlarımızın refahını yükseltmeyi hedefliyor” dedi.

NTV

“Putin ile görüşmede Erdoğan Rusça konuştu”

Dün Karadeniz’de Türk Akımı boru hattı projesinin en kapsamlı aşaması sona erdi. Zorluk açısından eşsiz çalışmalar iki bin metre derinlikte gerçekleştirildi ve 930 kilometre boru hattı döşendi.

Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Putin video bağlantısı ile Gazprom’u tebrik etti.

Karadeniz kıyısındaki Kıyıköy’de gemide bulunan Aleksey Miller iki lidere çalışmaların sona erdiğini ilan etti. Erdoğan ve Putin son borunun kıyıyla birleşmesi için talimat verdiler ve Erdoğan bunun için Rusça “Başlayın” dedi.

Tass haber ajansı

“Putin, Erdoğan’ın siyasi iradesi ve cesaretine dikkat çekti”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Akımı boru hattı projesinin gerçekleştirilmesi için cesaret ve siyasi irade gösterdiğini duyurdu.

İzvestiya

“Türkiye, Rus yakıtının merkezi haline geliyor”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı boru hattının hayata geçirilmesinin Moskova ve Ankara’nın doğalgaz alanında işbirliğini kaliteli şekilde genişletilmesini sağlayacağını ve Avrupa’da enerji güvenliğinin sağlanmasının önemli faktörü olacağını duyurdu.

Mir 24

“Putin ve Erdoğan basına kapalı görüştüler”

Türk Akımı boru hattı inşaatının sona ermesine özel törenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmeler yaptılar. Görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmeler bir saatten uzun sürdü ve bunun ardından Rus heyetini geçiren Erdoğan Putin’i ve kendisini şemsiye ile yağmurdan korumaya çalıştı.

Vesti.ru

“İrade ve cesaret sayesinde: Türk Akımı denizden çıkıyor”

Rus doğalgazını hem Türkiye hem de Güney Avrupa’ya taşıyacak büyük doğalgaz ulaşım sistemi Türk Akımı’nın inşaatı tamamlandı. Çalışmalar planlanandan önce sona erdi ve bu özel bir törenle taçlandırıldı. Son borunun döşenmesi talimatını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferansı aracılığı ile verdiler.

Eho Moskvı

“Rusya Türk Akımı boru hattının deniz kısmının inşaatını sona erdirdi”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türk Akımı boru hattı projesinin deniz kısmının sona ermesine özel tören için Türkiye’ye gitti. Törenin ardından iki lider basına kapalı görüşmelerde bulundular.

Rus doğalgazı bu boru hattından Türkiye’ye ve ardından Güney Avrupa’ya gidecek. Güney Akımı projesinin yerine gelen bu boru hattının önümüzdeki sene sonra tamamlanması bekleniyor.