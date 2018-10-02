T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin'in Hindistan ziyaretinde S-400 anlaşması imzalanacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 2 Ekim (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Yuriy Uşakov, Hindistan’a 5 milyar dolar değerindeki S-400 sistemlerinin gönderilmesine ilişkin anlaşmanın, Putin’in Hindistan’a ziyareti sırasında imzalanacağını a

02 Ekim 2018 22:42

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 2 Ekim (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in Danışmanı Yuriy Uşakov, Hindistan’a 5 milyar dolar değerindeki S-400 sistemlerinin gönderilmesine ilişkin anlaşmanın, Putin’in Hindistan’a ziyareti sırasında imzalanacağını açıkladı.
Uşakov yaptığı açıklamada, \"Dar formattaki görüşme sırasında askeri teknik alanındaki işbirliğine büyük dikkat çekilecek\" dedi ve ekledi:
\"Bu bizim işbirliğimizin aktif içeriklerinden birisidir. Ülkeler arasında askeri amaçlı gelişmiş ürünlerin ortak üretimi yapılıyor. Bu ziyaretin kilit ayrıcalığı S-400 \'Triumf\' füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin anlaşmanın imzalanması olacak. Anlaşmanın değeri 5 milyar dolardan daha fazla.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaEkim DHARusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Danışmanı Yuriy Uşakov HindistanaS400Putinin HindistanaUşakovBuAnlaşmanın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24