Putin'in Hindistan ziyaretinde S-400 anlaşması imzalanacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 2 Ekim (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in Danışmanı Yuriy Uşakov, Hindistan’a 5 milyar dolar değerindeki S-400 sistemlerinin gönderilmesine ilişkin anlaşmanın, Putin’in Hindistan’a ziyareti sırasında imzalanacağını açıkladı.

Uşakov yaptığı açıklamada, \"Dar formattaki görüşme sırasında askeri teknik alanındaki işbirliğine büyük dikkat çekilecek\" dedi ve ekledi:

\"Bu bizim işbirliğimizin aktif içeriklerinden birisidir. Ülkeler arasında askeri amaçlı gelişmiş ürünlerin ortak üretimi yapılıyor. Bu ziyaretin kilit ayrıcalığı S-400 \'Triumf\' füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin anlaşmanın imzalanması olacak. Anlaşmanın değeri 5 milyar dolardan daha fazla.\"