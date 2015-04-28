Putin'in 'Gece Kurtları' Polonya'ya sokulmadı



Moskova'dan yola çıkan Rus motorsiklet grubu "Gece Kurtları", bir dizi Avrupa ülkesinden geçtikten sonra Berlin'e ulaşmayı planlıyordu. Belarus'u herhangi bir sorunla karşılaşmaksızın geçtikten sonra Polonya sınırına gelen Rus motorcuların geçişine izin verilmedi. Polonya haber ajansı PAP, "grubun ülkeye giriş için gerekli koşulları yerine getirmediğini" bildirdi.

Yaklaşık 20 motorcudan oluşan grubun sözcülerinden Andrej Bobrowski, Terespol – Brest sınır kapısında gerekçe gösterilmeksizin saatlerce arandıklarını açıkladı. Polonya'nın izin vermediği grubun bu kez Finlandiya veya Baltık cumhuriyetlerine yönelmesi bekleniyor.

Rusya Varşova'dan açıklama istedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Polonya'nın "Gece Kurtları"na izin vermemesini eleştirdi. Motorcuların geçerli Schengen vizelerine sahip olduklarına dikkat çeken Moskova, Varşova'dan açıklama beklendiğini duyurdu.

"Gece Kurtları", Ukrayna'nın doğusunda Kiev yönetimine karşı savaşan ayrılıkçılar ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlıklarıyla biliniyor. Grup, 9 Mayıs'ta, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir geçit töreni düzenlemek istiyor. 9 Mayıs, Kızıl Ordu'nun Nazi Almanyası'nı yenmesinin yıldönümü olarak kutlanıyor. "Gece Kurtları" Polonya'nın ardından Çek Cumhuriyeti , Slovakya ve Avusturya üzerinden Almanya'ya geçmeyi planlıyordu.