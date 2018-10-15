'Putin'in en çok korktuğu adam' serbest kaldı

T24

Aktivist ve siyasetçi Alksey Navalniy 50 günlük hapis cezasını tamamladıktan sonra serbest bırakıldı. Wall Street Journal'ın bir makalesinde 'Putin'in en çok korktuğu adam' nitelendirmesinde bulunduğu, Kremlin'de en sert muhalefet yapan siyasetçilerden biri olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sayısız defa açık bir şekilde eleştiren Navalniy, geçen yaz aylarında izinsiz protesto gösterisi düzenleme ve halkı kışkırtma suçlarından ilk önce 30 gün ceza almıştı. 30 günlük cezasını tamamladıktan sonra Navalniy cezaevi kapısında tekrar gözaltına alınmıştı ve mahkemeye sevk edilmişti.

Muhalif lider cezaevi çıkışında konuştuğu muhabirlere : ''Özgürlüğüme kavuştuğumda gözüme ilk çarpan ne oldu biliyor musunuz? 50 günde bile bu rejim hızla yozlaşıyor. Bana destek verenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca bu sabah cezaevinden çıktığımda kapıda amansız dostlarım polisleri görmeyince bir parça üzüldüm bile!”

Bu Navalniy'nin aldığı ilk ceza değil, ''Geleceğin Rusya'sı'' partisinin liderine daha önce ev hapsi verilmiş ve siyasi kıstılamalar getirilmişti. Navalniy'e ayrıca 2018 seçimleri sürecinde biri saldırmış ve Navalniy sağ gözünde görme kaybı yaşamıştı. Navalniy bu saldırı için Kremlin'i suçlamıştı.