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Dünya

Putin'in danışmanı Peskov'un Ankara doğumlu kızı: Rusya kadar Türkiye de vatanım sayılır

"Aileme bir Türk ailesi desem abartmış olmam"

09 Haziran 2016 11:04

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkolog olan basın danışmanı Dmitriy Peskov’un Ankara doğumlu 18 yaşındaki kızı Elizavetta (Liza) Peskova, "iki ülke arasındaki krizden en çok sıradan insanların etkilendiğini" söyledi.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'na konuşan Peskova, “Nüfus cüzdanımda doğum yerim Ankara yazıyor. Türkiye benim için Rusya kadar vatanım sayılır. Son tatsız olaylar görüşümü değiştirmedi. Hem Rusya, hem de Türkiye’de insanların bu durumdan olumsuz etkilenmesi dost olarak beni üzüyor” dedi. 

 

Tarkan hayranı

 

Liza, “Moskova’daki evimiz küçük bir Türkiye gibi. Babam Dmitriy ile dedem Vladimir ikisi de Türkolog. Babam Şarkiyat Enstitüsü, dedem ise Moskova Uluslararası İlişkiler Fakültesi Türkçe bölümü mezunu. Ben babam Ankara’da Rus Büyükelçiliği’nde diplomat olarak çalışırken dünyaya gelmişim... Aileme bir Türk ailesi desem abartmış olmam” diye konuştu. En çok sevdiği Türk romanının Reşat Nuri Güntekin’in ‘Çalı Kuşu’ eseri olduğunu belirten Liza; Tarkan, Ayla Çelik ve Mustafa Ceceli hayranı olduğunu da söyledi. Liza Peskova, Türkiye’deki terör eylemlerinin ardından sosyal medyada tepki göstermişti.

 

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