Putin'in danışmanı: FETÖ buzdağının görünen yüzüdür, arkasında ABD var

Darbe girişiminden bir gün önce Türkiye’yi, “Orduda hareketlilik var” diyerek uyardığı belirtilen ve bu nedenle Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na davet edilen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Aleksandr Dugin, dün TBMM’yi ziyaret etti. Dugin, "Eminim ki Fethullah Gülen’in arkasında ABD ve Amerikalılar duruyor. Bu darbe girişiminin izleri, bu cinayetin izleridir aynı zamanda. Bunların tekrar olmaması için çok kutuplu bir dünyaya geçmemiz lazım" diye konuştu. "Türkiye’ye dair yeni bir tehdit var mı?" sorusu üzerine ise Dugin, “FETÖ örgütü buzdağının sadece görünen yüzüdür. Esas organizatörler daha derinde. Terörist saldırılar olacağını düşünüyoruz. Bunların arkasında Amerikalıların olduğunu düşünüyoruz" yanıtını verdi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin daveti üzerine TBMM’ye geldiğini dile getiren Dugin, darbe girişimi sırasında bombalanan Başbakanlık ofisini de inceledi. Dugin bu sırada düşünceleri sorulunca şöyle konuştu: “Burada Amerikan emperyalizminin izlerini görüyoruz. Aynı zamanda Belgrad merkezinde, Irak ve Suriye’de bombalanan binaların aynısını, Yugoslavya’da, Libya’da bombalanan binaların benzerini görüyoruz. Eminim ki Fethullah Gülen’in arkasında ABD ve Amerikalılar duruyor. Bu darbe girişiminin izleri, bu cinayetin izleridir aynı zamanda. Bunların tekrar olmaması için çok kutuplu bir dünyaya geçmemiz lazım. Bu anlamda Rusya-Türkiye’nin stratejik ortaklığı çok büyük bir anlam taşıyor.”

“Düşürülen Rus uçağının arkasında ABD mi var? FETÖ mü var?” sorusuna Dugin, “Evet var. Uçağın düşürülmesinden hemen sonra istihbarat teşkilatımız tarafından bu bilgi elde edildi” yanıtını verdi.

14 Temmuz’da Türkiye’ye yaptığı uyarılarıyla ilgili soru üzerine ise Dugin, “Rusya vatandaşı olarak bu olayı müdahale etmek istemiyorum. Şu anda en önemli şey Rusya’nın ve Türkiye’nin stratejik ortaklığa doğru adım atması ve Suriye’deki savaştır. Rusya her zaman Türkiye’ye yardım etmeye hazırdır. Kritik zamanlarda Rusya’nın desteğini göreceksiniz” ifadesini kullandı.

Yeni tehdit iddiası

“Türkiye’ye dair yeni bir tehdit var mı?” sorusu üzerine ise Dugin, “FETÖ örgütü buzdağının sadece görünen yüzüdür. Esas organizatörler daha derinde. Hedefleri Rusya ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklığı bozma yönündedir. Rus uzmanlarımız bu girişiminin tekrar olabileceğini düşünüyor. Terörist saldırılar olacağını düşünüyoruz. Bunların arkasında Amerikalıların olduğunu düşünüyoruz” yanıtını verdi.

Dugin, “Türkiye NATO üyesi, Rusya’yla stratejik ortaklık Türkiye’nin pozisyonuyla çelişmiyor mu?” sorusuna, “O sizin kararınız. Türkiye parlamentosunu, TBMM’yi bombalayan insanların arkasında kimlerin durduğunu biliyorsunuz. Bu Rusya değil kesinlikle” karşılığını verdi.

Yakın arkadaşlar

Başbakan Binali Yıldırım’la dün AKP grup toplantısında aynı fotoğraf karesine giren Aleksandr Dugin, Rusya’nın renkli ve tartışmalı siyasi kişiliklerinden biri. 1962 Moskova doğumlu Dugin Rusya’da ‘Avrasyacı’ çizginin önde gelen sözcülerinden biri olarak tanınıyor. Dugin’in Türkiye’de en yakın olduğu kişi ise Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek. Gençlik yıllarında KGB arşivlerinde çalışan, daha sonra gazetecilik yapıp, bir süre siyasette faaliyet gösteren Dugin, milliyetçilikle Marksizm arasında bir ideolojik çizgiye oturan jeopolitik kitaplar yazdı. Başkanlığını yaptığı Avrasya Partisi’ni 2003’te kapatarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın bir şekilde Kremlin’de çalışmaya başladı. 2008’de Kaynak Yayınları’ndan çıkan ‘Moskova-Ankara Ekseni’ kitabında Türkiye’nin Rusya’yla işbirliğinin önemini anlattı. Aynı yıl Perinçek’e olan yakınlığından ötürü Dugin hakkında AKP yanlısı medyada, “Ergenekon’un Rusya ayağı... Ergenekon’un beyni” iddiaları yayınlandı. Ergenekon iddianamesinde adı geçti. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz’da onuruna verilen bir resepsiyona katılmak üzere Ankara’daydı. Putin’in Özel Temsilcisi sıfatı ve Vatan Partisi’nin girişimiyle Türkiye’ye gelmişti. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu’yla ve 15 AKP milletvekiliyle görüştü.