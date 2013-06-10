Twitter başkan-maşkan dinlemiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eşi Lyudmila'dan boşanması sosyal medyada esprili yorumlarla yankı buldu. Birçok farklı ilişki yaşadığı da konuşulan Putin'in olimpiyat jimnastik şampiyonu Alina Kabayeva ile bir ilişki yaşadığı, hatta bir çocuklarının da olduğu iddia edilmişti.

Lyudmila ve Vladimir Putin ile ilgili en komik tepkileri Çek Cumhuriyeti merkezli Radio Free Europe (Özgür Avrupa Radyosu) bir araya getirdi.

İşte o esprili yorumlardan bazıları:

'Evlenecekler'

- "Kanunlara göre boşanmadan sonra Lyudmila'nın Rusya'nın yarısını alması gerekiyor" tweet'i ile Putin'in ülkenin büyük kısmına sahip olduğuna dair dedikodulara gönderme yapılıyor.

- "Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ile Lyudmila ile evlenecek, ancak dört yıl sonra boşanacaklar ve Putin ile Lyudmila ile tekrar evlenecek." tweet'i ile Putin'in iki dönem başkanlık yaptıktan sonra Medvedev'in devlet başkanı olması, daha sonra da yeniden Putin'in devlet başkanı olmasına gönderme yapılıyor. Rusya'da üç dönem üst üste devlet başkanlığı yapılamıyor.

- " Artık Putin soyadını değiştirip yeni bir dönemde adaylığını koyabilecek ve bir onaltı yıl daha görev yapabilecek.



'Üçüncü donemi reddetti'

- "Putin karısının istifasını kabul etti. Yerine geçici yönetici atadı" tweet'i de dikkat çeken tweetler arasında yer aldı"

- "Lyudmila üçüncü dönem seçilmeyi reddetti. Anayasaya saygısı var" tweet"i ile de Putin'in başkanlık koltuğunu bırakmak istememesi vurgulandı.

- "Rusya'da meşhur olan bir sloganda da yenileme yapıldı. "Putin'siz Rusya" sloganı "Putin'siz Lyudmila" olarak değiştirildi.

- " Acaba Lyudmila yeni bir Hillary olabilir mi ?" tweet'inde eski ABD Başkanı'nın karısı Hillary Clinton'un sonradan senatör olup sonra bakanlığa seçilmesine değinildi, ve 2016 seçimleri için potansiyel bir aday olarak gösterdi.

-"Başka bir tweetde de " Lyudmila kendini Vladimir Putin'den kurtarabilmiş tek rustur." diyerek Putin'i tiye alıyor.

-" Son olarak "Aslında Lyudmila Putin'in bir yabancı ajanı" diyerek çelişkili bir yasanın sivil toplum örgütlerinin dış ülkelerce finanse edilip "yabancı ajan" yetiştirdikleri haberlerini tiye alıyor.