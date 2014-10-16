Putin'in Belgrad çıkarması



20 Ekim 1944 tarihinde Josip Broz Tito liderliğindeki Partizanlar, Sovyet Ordusu'nun desteğinde başkent Belgrad'a girmişti. Belgrad'ın kurtuluşu, Belgrad'da 30 yıl aradan sonra düzenlenecek bir askeri geçit töreniyle kutlanacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "onur konuğu" sıfatıyla katılımını sağlamak için tören 4 gün öne alındı. Putin'in bir konuşma yapacağı törene 4 bin 500 asker, 30'u tank, 45'i savaş uçağı olmak üzere 300 askeri araç katılıyor. Rus akrobasi ekibi Strizi (Çevikler), törene MİG-29 tipi savaş uçaklarıyla katılıyor.

Niş'teki 'gizli Rus üssü'

Putin, Sırbistan ziyareti sırasında bazı anlaşmalara da imza atacak. Bunlardan biri, Niş'te bulunan Sırp-Rus Acil Durum İnsani Yardım Merkezi çalışanlarına diplomatik dokunulmazlık sağlanmasını öngörüyor. ABD ve AB, Belgrad'ı bu konuda uyarmış, "Putin'in casuslarına kontrolsüz geçiş imkânı sağlanacağı" uyarısında bulunmuştu. Washington ve Brüksel, Niş'teki merkezi "gizli Rus üssü" olarak değerlendiriyor.

Putin'in programında Belgrad'ın merkezinde dikilecek Çar II. Nikolay'ın heykelinin açılışını yapmak da bulunuyordu. Ancak heykelin kaidesi Rumen gümrüğüne takıldığından açılış ertelendi.

Belgrad'ın Moskova'dan beklentisi

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, hafta sonunda yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinden ötürü Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkeler arasına katılmayacaklarını vurgulamıştı. Vuçiç, Rusya'nın AB'den gıda ithalatını kesmesinin ülkesine yeni fırsatlar sunmasını umuyor. Belgrad'ın bir başka beklentisi, Rusya'nın Sırbistan'da yatırımlara girişmesi. Aleksandar Vuçiç bu çerçevede Pançevo'daki Petrohemija, Kikinda'daki kimya kuruluşu MSK ve Subotica'daki gübre fabrikası Azotara'nın Rus sermayesiyle kurtarılabileceğini söylemişti.