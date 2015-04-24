Putin'in ardından Duma da 'soykırım' dedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak adlandırmasının ardından Rusya Federal Meclisi'nin alt kanadı olan Duma'nın yayaınladığı bildiride de "soykırım” ifadesi kullanıldı.

Başkent Moskova'daki oturuma katılan 427 milletvekilinden sadece 5 kişinin itiraz oyuyla kabul edilen bildiride şöyle dendi:

“Soykırımın 100. yıldönümü vesilesiyle Rusya parlamentosu Duma, kardeş Ermenistan halkıyla Birinci Dünya savaşından etkilenen diğer halkların acılarını paylaşıyor. Tarihin bıraktığı problem ve karmaşık uluslararası ihtilafların barışçıl ve diplomatik yoldan çözülme kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. Biz Rusya parlamentosu üyeleri Avrasya kıtasında yaşayan halkların iyi komşuluk ve ilişkilerinde eşitlik ilkesine saygılı davranışlarıyla dünyaya örnek olabileceklerine inanıyoruz. Bunun sağlanması için Avrasya Ekonomik İşbirliği, Müşterek Savunma Anlaşması ve Şanghay İşbirliği gibi örgütler bulunuyor.”