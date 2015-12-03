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Putin'in açıklamaları dünya basınında: Soğuk savaştan bu yana bir NATO üyesiyle yaşanan en güçlü çatışma

"Türkiye ve Rusya kelime savaşını şiddetlendirmeye hazır"

03 Aralık 2015 23:53

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Federal Meclis'te yaptığı konuşma dünyanın önde gelen basın kuruluşlarının gündemindeydi. Birçok gazete, Putin'in açıklamalarını, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yumuşamaması olarak nitelendirirken, Al Jazeera baş siyaset uzmanı Marwan Bishara, "Türkiye ve Rusya, Avrupa ve Orta Doğu'daki diğer karşıtları ile kelime savaşını şiddetlendirmeye hazır" yorumunu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada, Rus uçağının düşürülmesine ilişkin Türkiye'ye yönelik suçlamalarına devam ederek, "Türk halkı ile Türk yönetimi ayrı; savaş uçağımızın düşürülmesini unutmayacağız" ifadelerini kullanmıştı. "Türk hükümetinin yaptıklarından pişman olacağını" söyleyen Putin, "Türkiye'ye tepkimizin ticari yaptırımlarla sınırlı kalacağını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Allah Türk yönetimini akıldan yoksun bırakarak cezalandırdı" diye konuşmuştu.

 

"Putin, Türk yönetimine yönelik keskin tedbirler alma sözünü verdi"

 

Washington Post, "Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçenlerde Suriye'de düşürülen Rus savaş uçağına karşılık Türk yönetimine yönelik keskin tedbirler alma sözünü verdi. Aynı zamanda Orta Doğu'da teröre karşı mücadele için Batı ülkelerle ortak koalisyon çağrısını yaptı" diye yazdı. Gazete, Rusya'nın Suriye için politik çözümde merkez rol oynamaya çalıştığını kaydetti.

BBC, Putin'in konuşmasını analiz etmemeyi tercih ederek sadece Rus liderinin, "Türkiye'nin Suriye'de Rus uçağını düşürdüğü için pişman olacağını net bir şekilde ortaya koyduğunu" ifade etti.

 

"Soğuk savaştan bu yana bir NATO üyesiyle yaşanan en güçlü çatışma"

 

Bloomberg ise Türkiye ile giderek şiddetlenen tartışmanın yükselen hararetine dikkat çekerek, "Putin, Türk Cumhurbaşkanıyla soğuk savaştan bu yana bir NATO üyesiyle yaşanan en güçlü çatışmanın yumuşadığını gösteren hiçbir belirti vermedi" dedi.

Al Jazeera baş siyaset uzmanı Marwan Bishara, "Putin, teröre ve tüm dünyada ona karşı mücadeleye vurgu yaptığı dikkat çekiyor. Rus değerlerine saldırının altını çizdi ve Türkiye'nin Rusya ile teröristler arasında seçim yapması gerektiğini net bir şekilde ortaya koydu. Geri çekileceklerine dair hiçbir sinyal vermedi. Galiba Türkiye ve Rusya, Avrupa ve Orta Doğu'daki diğer karşıtları ile kelime savaşını şiddetlendirmeye hazır" diye yazdı.

Huffington Post, Putin'in kullandığı retoriğin, tüm yakınlaşma umutlarını darmadağın ettiğini belirtirken, The New York Times ise Rusya Devlet Başkanı'nın, "teröre karşı mücadelede küresel çabaların birleşmesini engelleyen" çifte standartlardan arınma çağrısını onayladı.

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